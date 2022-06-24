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Слепая красотка прячется от серийного убийцы в трейлере фильма «Тёмные очки»

24 июня
2022 год

Новости кино >>
24 июня 2022

В сети появился дублированный трейлер джалло-триллера «Тёмные очки» режиссёра Дарио АрджентоКроваво-красное»). Лента объединяет элементы ночного кошмара, эротики, насилия и мелодрамы.


В день полного солнечного затмения Рим превращается в арену жестоких убийств — таинственный маньяк выслеживает и убивает юных эскортниц. Его очередной добычей едва не становится красавица Диана. Спасаясь от преследования, девушка попадает в автокатастрофу, в результате которой теряет зрение. Пережив потрясение, она пытается приспособиться к жизни во тьме. Но серийный убийца следует за ней по пятам, заставляя беспомощную Диану пребывать в состоянии непрерывного ужаса…

Слепая красотка прячется от серийного убийцы в трейлере фильма «Тёмные очки»

Главные роли в картине исполнили Иления Пасторелли, Азия Ардженто, Андреа Герпелли, Марио Пиррелло, Мария Розария Руссо, Дженнаро Яккарино, Андреа Чжан, Гульельмо Фавилла и другие.

Мировая премьера хоррора «Тёмные очки» состоялась на 72-ом Берлинском кинофестивале. В российский прокат фильм выйдет 21 июля.
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Слепая красотка прячется от серийного убийцы в трейлере фильма «Тёмные очки» фотографии
Слепая красотка прячется от серийного убийцы в трейлере фильма «Тёмные очки» фотографии
Слепая красотка прячется от серийного убийцы в трейлере фильма «Тёмные очки» фотографии
Слепая красотка прячется от серийного убийцы в трейлере фильма «Тёмные очки» фотографии
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