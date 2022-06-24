Слепая красотка прячется от серийного убийцы в трейлере фильма «Тёмные очки»

В сети появился дублированный трейлер джалло-триллера «Тёмные очки
» режиссёра Дарио Ардженто
(«Кроваво-красное
»). Лента объединяет элементы ночного кошмара, эротики, насилия и мелодрамы.
В день полного солнечного затмения Рим превращается в арену жестоких убийств — таинственный маньяк выслеживает и убивает юных эскортниц. Его очередной добычей едва не становится красавица Диана. Спасаясь от преследования, девушка попадает в автокатастрофу, в результате которой теряет зрение. Пережив потрясение, она пытается приспособиться к жизни во тьме. Но серийный убийца следует за ней по пятам, заставляя беспомощную Диану пребывать в состоянии непрерывного ужаса…
Главные роли в картине исполнили Иления Пасторелли
, Азия Ардженто
, Андреа Герпелли
, Марио Пиррелло
, Мария Розария Руссо
, Дженнаро Яккарино
, Андреа Чжан
, Гульельмо Фавилла
и другие.
Мировая премьера хоррора «Тёмные очки
» состоялась на 72-ом Берлинском кинофестивале. В российский прокат фильм выйдет 21 июля.
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