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Зои Кравиц исполнит сразу две главные роли в триллере студии Warner Bros.

25 июня
2022 год

Новости кино >>
25 июня 2022

Зои Кравиц снимется в триллере по мотивам рассказа Лейны Кроу The Sundance Kid Might Have Some Regrets. Права на экранизацию произведения приобрела студия Warner Bros., сообщает The Hollywood Reporter.

Зои Кравиц исполнит сразу две главные роли в триллере студии Warner Bros.
фото: hollywoodreporter.com

В центре сюжета — две сестры-близнеца, одна из которых наделена такими сверхъестественными способностями, как телекинез и непобедимость. Обе девушки грабят банки, но когда новая операция идет не по плану, героиня, не обладающая суперсилами, начинает сомневаться в правильности жизни, которую они ведут.

Кравиц также выступает в качестве продюсера ленты. Создатели обещают, что проект переосмыслит жанр фильмов об ограблениях. Режиссерское кресло пока остается свободным.
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