Зои Кравиц исполнит сразу две главные роли в триллере студии Warner Bros.

Зои Кравиц снимется в триллере по мотивам рассказа Лейны Кроу The Sundance Kid Might Have Some Regrets. Права на экранизацию произведения приобрела студия Warner Bros., сообщает The Hollywood Reporter.
фото: hollywoodreporter.com
В центре сюжета — две сестры-близнеца, одна из которых наделена такими сверхъестественными способностями, как телекинез и непобедимость. Обе девушки грабят банки, но когда новая операция идет не по плану, героиня, не обладающая суперсилами, начинает сомневаться в правильности жизни, которую они ведут.
Кравиц также выступает в качестве продюсера ленты. Создатели обещают, что проект переосмыслит жанр фильмов об ограблениях. Режиссерское кресло пока остается свободным.
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