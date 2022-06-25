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О чем молчат горничные и джазмены: главные новости аниме за неделю

25 июня
2022 год

Новости кино >>
25 июня 2022

Франшиза «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» пополнится новым аниме (вероятно, речь о новом сезоне, но точной информации пока нет). Тиражи манги растут вширь: спокон «Гол!» реализовал 50 миллионов копий, число проданных экземпляров «Человека-бензопилы» перевалил за 13 миллионов, а печатная продукция с заголовком «Песнь ночных сов» преодолела отметку в 2,5 миллиона. А «Моя новая горничная очень подозрительна» обзавелась новым трейлером (подробно о сериале мы писали вот тут), как, собственно, и «Юрэй Деко», теперь гордо сообщающий, что историю придумали Масааки Юаса и Дай Сато.



Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мир аниме.

О чем молчат горничные и джазмены: главные новости аниме за неделю

MadhouseКонтратака женщины-полицейского», «Жизнь без оружия», «Тетрадь смерти») приветственно потрясает новым полнометражным аниме: студия экранизирует мангу Нао Ивамото «Страна золота, страна воды».

О чем молчат горничные и джазмены: главные новости аниме за неделю

Сюжет как будто прост. Судьбоносная встреча принцессы и простого юношу из двух воюющих королевств обещает положить конец многолетней вражде. Без романтики тоже не обойдется. Календари пока можно не доставать: релиз обещают не раньше весны 2023 года.

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Студия P. A. WorksАнгельские ритмы», «Акватоп белого песка») тоже не сидит без дела: вместе с корпорацией Cygames они делают оригинальный сериал «Война горничных Акибы».



Главная героиня — девушка, приехавшая в токийский район Акиба с твердым намерением стать горничной. На поверку оказывается, что профессия эта и опасна и трудна. Поставит сериал Соити Масуй, режиссер полнометражки «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки» и многосерийного «Гроб принцессы Тайки». Даты релиза у проекта пока нет.

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«Моя геройская академия» хвалится трейлером к шестому сезону. Мангаридеры в комментариях радостно потирают руки, обещая едва ли не лучшие эпизоды аниме-хита.



В сёнэн-сериале о людях со сверхспособностями дело идет к кульминации: в основе грядущего действа — арка «Паранормальная освободительная война» из манги Кохэя Хорикоси. Нас ждет масштабная битва героев и злодеев (и те и другие с приставкой «супер», конечно). Премьера назначена на осень сего года.

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Polygon PicturesРыцари Сидонии», «Небесные драконы») потихонечку готовит зрителей к выходу полнометражной картины «Создание жизни: Путь мстителей».



За аниме отвечает автор «Кода Гиас» Горо Танигути, а выход в прокат намечен на 2023 год. Более подробно о последствиях футуристической реновации мы писали в отдельной новости. Стоит отметить, что планы на франшизу не ограничиваются сериалом и полнометражкой: своего часа ожидает мобильная видеоигра в жанре MMORPG от Square Enix с подзаголовком Unity Memories.

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Сегодня ты играешь джаз, а завтра выходишь в прокат: «Синий гигант» хвалится эстетически прекрасным постером и зазывает купить билеты, начиная с 17 февраля 2023-го. Правда, пока жителей Японии.

О чем молчат горничные и джазмены: главные новости аниме за неделю

Экранизация манги NUMBER 8 (псевдоним автора) расскажет о старшекласснике Миямото Дае: юноша, ранее увлекавшийся баскетболом, открыл для себя волшебный джаза и с тех пор мечтает лишь о том, чтобы стать лучшим саксофонистом планеты.

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Режиссером выступит Юдзуру ТатикаваВрата Штейна», «Моб Психо 100»), а сценарий подготовил сам же NUMBER 8.
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Акватоп белого пескаАнгельские ритмы!Врата ШтейнаГоспожа Кагуя: В любви как на войнеГроб принцессы ТайкиЖизнь без оружияКод Гиас: Восставший ЛелушКонтратака женщины-полицейскогоМоб Психо 100Моя геройская академияМоя новая горничная очень подозрительнаПеснь ночных совРыцари СидонииТетрадь смертиЧеловек-бензопилаЮрэй Дэко

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О чем молчат горничные и джазмены: главные новости аниме за неделю фотографии
О чем молчат горничные и джазмены: главные новости аниме за неделю фотографии
О чем молчат горничные и джазмены: главные новости аниме за неделю фотографии
О чем молчат горничные и джазмены: главные новости аниме за неделю фотографии
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