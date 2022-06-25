О чем молчат горничные и джазмены: главные новости аниме за неделю

Франшиза «Госпожа Кагуя: В любви как на войне
» пополнится новым аниме (вероятно, речь о новом сезоне, но точной информации пока нет). Тиражи манги растут вширь: спокон «Гол!
» реализовал 50 миллионов копий, число проданных экземпляров «Человека-бензопилы
» перевалил за 13 миллионов, а печатная продукция с заголовком «Песнь ночных сов
» преодолела отметку в 2,5 миллиона. А «Моя новая горничная очень подозрительна
» обзавелась новым трейлером
(подробно о сериале мы писали вот тут
), как, собственно, и «Юрэй Деко
», теперь гордо сообщающий, что историю придумали Масааки Юаса
и Дай Сато
.
Аниме-индустрия трудится
, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мир аниме.
Madhouse
(«Контратака женщины-полицейского
», «Жизнь без оружия
», «Тетрадь смерти
») приветственно потрясает новым полнометражным аниме: студия экранизирует мангу Нао Ивамото
«Страна золота, страна воды
».
Сюжет как будто прост. Судьбоносная встреча принцессы и простого юношу из двух воюющих королевств обещает положить конец многолетней вражде. Без романтики тоже не обойдется. Календари пока можно не доставать: релиз обещают не раньше весны 2023 года.
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О войне в «прощальном аниме» Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает»
Студия P. A. Works
(«Ангельские ритмы
», «Акватоп белого песка
») тоже не сидит без дела: вместе с корпорацией Cygames они делают оригинальный сериал «Война горничных Акибы
».
Главная героиня — девушка, приехавшая в токийский район Акиба с твердым намерением стать горничной. На поверку оказывается, что профессия эта и опасна и трудна. Поставит сериал Соити Масуй
, режиссер полнометражки «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
» и многосерийного «Гроб принцессы Тайки
». Даты релиза у проекта пока нет.
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Не менее трудна работа истребителя демонов — можно убедиться в рецензии на второй сезон
«Моя геройская академия
» хвалится трейлером к шестому сезону. Мангаридеры в комментариях радостно потирают руки, обещая едва ли не лучшие эпизоды аниме-хита.
В сёнэн-сериале о людях со сверхспособностями дело идет к кульминации: в основе грядущего действа — арка «Паранормальная освободительная война» из манги Кохэя Хорикоси
. Нас ждет масштабная битва героев и злодеев (и те и другие с приставкой «супер», конечно). Премьера назначена на осень сего года.
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О других (супер)героях с кулаками — в нашей подборке
Polygon Pictures
(«Рыцари Сидонии
», «Небесные драконы
») потихонечку готовит зрителей к выходу полнометражной картины «Создание жизни: Путь мстителей
».
За аниме отвечает автор «Кода Гиас
» Горо Танигути
, а выход в прокат намечен на 2023 год. Более подробно о последствиях футуристической реновации мы писали в отдельной новости
. Стоит отметить, что планы на франшизу не ограничиваются сериалом и полнометражкой: своего часа ожидает мобильная видеоигра в жанре MMORPG от Square Enix с подзаголовком Unity Memories.
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22 аниме этой весны, которые вы могли пропустить
Сегодня ты играешь джаз, а завтра выходишь в прокат: «Синий гигант
» хвалится эстетически прекрасным постером и зазывает купить билеты, начиная с 17 февраля 2023-го. Правда, пока жителей Японии.
Экранизация манги NUMBER 8 (псевдоним автора) расскажет о старшекласснике Миямото Дае: юноша, ранее увлекавшийся баскетболом, открыл для себя волшебный джаза и с тех пор мечтает лишь о том, чтобы стать лучшим саксофонистом планеты.
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Раз уж заговорили о джазе — вспомним культового «Ковбоя Бибопа»
Режиссером выступит Юдзуру Татикава
(«Врата Штейна
», «Моб Психо 100
»), а сценарий подготовил сам же NUMBER 8.
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