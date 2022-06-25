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Михаил Жигалов приступил к съемкам в психологическом триллере «Только один»

25 июня
2022 год

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25 июня 2022

В Москве стартовали съемки психологического триллера «Только один» с Михаилом Жигаловым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба компании MADproduction, которая занимается производством фильма.

Михаил Жигалов приступил к съемкам в психологическом триллере «Только один»
фото: Пресс-служба компании MADproduction

В центре сюжета окажутся четыре человека: старик, ребенок, мужчина и женщина средних лет. Все они по неизвестным причинам попали в одно помещение, и у них есть лишь десять минут, чтобы решить, кто покинет комнату. Что получит победитель и какая участь ждет остальных – станет известно лишь в финале.

В кадре компанию Жигалову составят Сергей Шароватов, Алевтина Добрынина и Марк Юсеф. Проект станет режиссерским дебютом для актера Александра Сигуева.
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