Роберт Родригес нашел новую семью спецагентов для перезапуска франшизы «Дети шпионов»

По сюжету дети секретных агентов невольно помогают влиятельному разработчику игр выпустить компьютерный вирус, позволяющий ему контролировать все технологические процессы. Теперь юным героям придется самим стать шпионами, чтобы спасти своих родителей и весь мир.
Родригес, поставивший все фильмы франшизы, также выступит в качестве сценариста и продюсера новых «Детей шпионов». В 2020 году он уже сотрудничал с Netflix, сняв фэнтези «Мы можем стать героями».
Оригинальный фильм, вышедший на экраны в 2001 году, рассказывал о паре суперагентов Кортезов (Антонио Бандерас и Карла Гуджино), остепенившихся на долгое время после рождения детей. Однако исчезновение бывших коллег заставило супругов вернуться к своему ремеслу вместе с детьми. Ленте удалось собрать в мировом прокате 112 млн долларов, после чего появились три сиквела. На счету всех частей — 550 млн долларов.
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