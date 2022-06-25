Роберт Родригес нашел новую семью спецагентов для перезапуска франшизы «Дети шпионов»

анонс

Проект стал режиссерским дебютом для актера Александра Сигуева

Михаил Жигалов приступил к съемкам в психологическом триллере «Только один»

25 июня

О чем молчат горничные и джазмены: главные новости аниме за неделю

Новый проект Madhouse, «Моя геройская академия» и еще много всего интересного