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Роберт Родригес нашел новую семью спецагентов для перезапуска франшизы «Дети шпионов»

25 июня
2022 год

Новости кино >>
25 июня 2022
Режиссер Роберт Родригес нашел новую семью спецагентов для перезапуска популярной франшизы «Дети шпионов». В проекте Netflix сыграют звезда «Шазама!» Закари Ливай, Джина Родригес, отмеченная «Золотым глобусом» за роль в сериале «Девственница», Эверли КарганильяДень "да"») и дебютант Коннор Эстерсон, сообщает Deadline.

Роберт Родригес нашел новую семью спецагентов для перезапуска франшизы «Дети шпионов»
фото: deadline.com

По сюжету дети секретных агентов невольно помогают влиятельному разработчику игр выпустить компьютерный вирус, позволяющий ему контролировать все технологические процессы. Теперь юным героям придется самим стать шпионами, чтобы спасти своих родителей и весь мир.

Родригес, поставивший все фильмы франшизы, также выступит в качестве сценариста и продюсера новых «Детей шпионов». В 2020 году он уже сотрудничал с Netflix, сняв фэнтези «Мы можем стать героями».

Оригинальный фильм, вышедший на экраны в 2001 году, рассказывал о паре суперагентов Кортезов (Антонио Бандерас и Карла Гуджино), остепенившихся на долгое время после рождения детей. Однако исчезновение бывших коллег заставило супругов вернуться к своему ремеслу вместе с детьми. Ленте удалось собрать в мировом прокате 112 млн долларов, после чего появились три сиквела. На счету всех частей — 550 млн долларов.
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