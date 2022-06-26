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Исполнилось 100 лет со дня рождения американской актрисы Элинор Паркер

26 июня
2022 год

Новости кино >>
26 июня 2022
Сегодня, 26 июня, исполняется 100 лет со дня рождения популярной американской актрисы 40-60-х Элинор Паркер.

Исполнилось 100 лет со дня рождения американской актрисы Элинор Паркер
фото: tcm.tumblr

Элинор Джин Паркер родилась 26 июня 1922-го в деревне Сидарвилл, расположенной в штате Огайо, в семье Лестера и Лолы Паркер. Получила образование в Ист-Кливленде, куда семья переехала после ее рождения. По окончании школы в 1941-м подписала контракт с киностудией Warner Bros., после чего дебютировала в вестерне «Они умерли на своих постах», однако сцены с ней не попали в окончательный монтаж. Спустя год состоялся ее повторный дебют в качестве медсестры Райан в военной драме «Солдаты в белом». В 40-е также вышли фильмы с ее участием «Важная шишка», «Миссия в Москву» и «Никогда не говори прощай».

В 1950-м Паркер впервые номинировали на «Оскар», а также наградили «Кубком Вольпи» на Венецианском кинофестивале за образ в картине «В клетке». В течение пяти лет еще дважды получала номинации на премию Американской киноакадемии за «Детективную историю» и «Прерванную мелодию», но заветную статуэтку актрисе так и не вручили. В этот период запомнилась в роли Зош Машин в «Человеке с золотой рукой» Отто Преминжера, в качестве Сабины Макдейд в комедийном вестерне «Король и четыре королевы» и в ремейке «Седьмого греха», где сыграла героиню Греты Гарбо Кэрол Кэруин. Прославилась по всему миру, когда предстала в образе баронессы Эльзы Шрёдер в мюзикле «Звуки музыки». Впрочем, эта роль стала для нее последней значительной, поскольку Элинор редко снималась в кино, отдав предпочтение телевидению. На ТВ ее можно было увидеть в сериалах «Лодка любви», «Остров фантазий» и «Она написала убийство».

Исполнилось 100 лет со дня рождения американской актрисы Элинор Паркер
фото: кадр из фильма «Звуки музыки»

За свою жизнь успела сыграть в 80 фильмах и сериалах. Среди других работ — «Бремя страстей человеческих», «Голос горлицы», «Молния», «Три тайны», «Миллионер для Кристи», «Скарамуш», «Побег из Форта Браво», «Обнаженные джунгли», «Долина фараонов», «Дыра в голове», «Домой с холма», «Тревожная кнопка» и «Тигр». Последнюю роль исполнила в телевизионной драме «Помешанные на деньгах», вышедшей в 1991-м.

Элинор Паркер не стало в возрасте 91 года в Палм-Спрингс утром 9 декабря 2013-го от осложнений после пневмонии. Вклад актрисы отмечен звездой на Голливудской аллее славы.
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