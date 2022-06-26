Питер Капальди разберется с «Криминальным прошлым»

Звезда «Доктора Кто
» Питер Капальди
и Каш Джамбо
получили главные роли в британском сериале Apple TV+ «Криминальное прошлое» (Criminal Record), уверяет Deadline
.
Действие детектива развернется в современном Лондоне. Анонимный телефонный звонок вовлекает двух блестящих детективов в конфронтацию по поводу старого дела об убийстве молодой девушки. С другой стороны некий бизнесмен пытается отстоять свою репутацию.
За создание сериала отвечает Пол Рутман («Вера
»). Съемки проходят в Лондоне.
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