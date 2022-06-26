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Кейт Бланшетт расскажет про «Школу добра и зла»

26 июня
2022 год

Новости кино >>
26 июня 2022
Кейт Бланшетт записалась в качестве рассказчицы в экранизацию романа Шомана Чаинани «Школа добра и зла». Главные роли в фэнтези Netflix закреплены за Шарлиз Терон и Керри Вашингтон, уточняет ComicBook.


Это история приключений двух лучших подруг — Софи и Агаты — в Школе добра и зла. Там обычных детей учат быть сказочными героями и злодеями. Софи хочет стать принцессой и ждет, что её возьмут в Школу добра. Агата, напротив, имеет противоположные склонности. Однако жизнь переворачивает всё с ног на голову, чтобы проверить дружбу девочек на прочность.

За постановку отвечает Пол Фейг. В картине также заняты Лоренс Фишбёрн, Мишель Йео, Бен Кингсли, София Энн Карузо и София Уайли. Над адаптацией работал Дэвид Маги. Релиз запланирован на ближайшую осень.
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Школа Добра и Зла

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