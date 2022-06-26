Кейт Бланшетт расскажет про «Школу добра и зла»

Кейт Бланшетт
записалась в качестве рассказчицы в экранизацию романа Шомана Чаинани «Школа добра и зла
». Главные роли в фэнтези Netflix закреплены за Шарлиз Терон
и Керри Вашингтон
, уточняет ComicBook
.
Это история приключений двух лучших подруг — Софи и Агаты — в Школе добра и зла. Там обычных детей учат быть сказочными героями и злодеями. Софи хочет стать принцессой и ждет, что её возьмут в Школу добра. Агата, напротив, имеет противоположные склонности. Однако жизнь переворачивает всё с ног на голову, чтобы проверить дружбу девочек на прочность.
За постановку отвечает Пол Фейг
. В картине также заняты Лоренс Фишбёрн
, Мишель Йео
, Бен Кингсли
, София Энн Карузо и София Уайли. Над адаптацией работал Дэвид Маги
. Релиз запланирован на ближайшую осень.
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