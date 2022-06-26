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Пиночет окажется вампиром в сатирической комедии Пабло Ларраина «Граф»

26 июня
2022 год

Новости кино >>
26 июня 2022
Чилиец Пабло Ларраин снимет у себя на родине сатирическую комедию «Граф» (El Conde) про 250-летнего вампира Аугусто Пиночете, сообщает Variety.


По сюжету картины, чей выход запланирован на стриминговом сервисе Netflix в 2023 году, Пиночет, правивший Чили с 1974-го по 1990-й, избежал смерти, поскольку стал вампиром. В один прекрасный день ему надоело бессмертие, и он решает окончательно умереть.

В фильме сыграют Хайме Вадель, Альфредо Кастро, Паула Лучсингер и Глория Мюнхмайер. Сценарий написали Ларраин и Гильермо Кальдерон, работавший с режиссером над лентами «Неруда» и «Клуб».
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