Ли Уоннелл может вернуть на экраны «Зелёного шершня и Като»

Режиссерское кресло ребута «Зелёного шершня
» под названием «Зелёный шершень и Като» прочат Ли Уоннеллу
, уверяет Deadline
.
Компания Universal решила воскресить персонажа американских радиопередач, сериалов и комиксов 1940-х. Зритель вновь встретится с богатым издателем Бриттом Ридом и его помощником Като, которые в ночное время суток сражаются с преступниками.
На счету «Зелёного шершня» несколько адаптаций. Среди них сериал 1960-х с Брюсом Ли
в качестве Като и версия Мишеля Гондри
с Сетом Рогеном
, Кэмерон Диас
, Кристофом Вальцем
и Дэвидом Харбором
.
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