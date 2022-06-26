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Ли Уоннелл может вернуть на экраны «Зелёного шершня и Като»

26 июня
2022 год

Новости кино >>
26 июня 2022
Режиссерское кресло ребута «Зелёного шершня» под названием «Зелёный шершень и Като» прочат Ли Уоннеллу, уверяет Deadline.

Ли Уоннелл может вернуть на экраны «Зелёного шершня и Като»
фото: theplaylist.net

Компания Universal решила воскресить персонажа американских радиопередач, сериалов и комиксов 1940-х. Зритель вновь встретится с богатым издателем Бриттом Ридом и его помощником Като, которые в ночное время суток сражаются с преступниками.

На счету «Зелёного шершня» несколько адаптаций. Среди них сериал 1960-х с Брюсом Ли в качестве Като и версия Мишеля Гондри с Сетом Рогеном, Кэмерон Диас, Кристофом Вальцем и Дэвидом Харбором.
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