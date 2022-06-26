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Не стало актрисы Альбины Тихановой

26 июня
2022 год

Новости кино >>
26 июня 2022

Не стало российской актрисы театра и кино Альбины Тихановой. Ей было 75 лет. Она скончалась 25 июня в 19-30 в реанимации. Об этом сообщили ночью близкие актрисы.

Ранее стало известно, что ей требуются деньги на лечение из-за того, что 30 мая она неудачно упала и получила переломы обеих рук и правой ноги. Актрисе наложили гипс и планировали выписать в таком состоянии 4 июня. Тогда ей искали сиделку.

Не стало актрисы Альбины Тихановой
фото: osnmedia.ru

Альбина Степановна родилась 17 июня 1947-го. В 1968-м окончила Новосибирское театральное училище. Работала в театре «Красный факел», Новосибирской филармонии. В 70-х переехала в Москву, где много лет работала в Москонцерте актрисой разговорного жанра. Дебют актрисы на большой сцене состоялся в середине 90-х, когда она сыграла бабу Шуру в самой первой в России постановке пьесы Михаила Зуева «Зеленая зона». Работала в МХТ. С Борисом Щербаковым и Львом Дуровым участвовала в спектакле «Профессионалы победы» Нового драматического театра. Была задействована в антрепризной хохмодраме «Ведьма», где главную роль исполнял Сергей Безруков.

На счету актрисы более 40 ролей. Дебютировала еще в 1968-м, сыграв в эпизоде картины «Сердце». Снималась в фильмах и сериалах «Московская сага», «Бумер. Фильм второй», «Короткое замыкание», «Жизнь и судьба», «Быстрее, чем кролики», «Озабоченные, или Любовь зла», «Тихий Дон», «Аритмия», «Домашний арест», «Эпидемия», «Пробуждение» и «Честный развод».
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Сергей БезруковЛев ДуровМихаил ЗуевАльбина ТихановаБорис Щербаков
фильмы
АритмияБумер. Фильм второйБыстрее, чем кроликиДомашний арестЖизнь и судьбаКороткое замыкание (киноальманах)Московская сагаОзабоченные, или Любовь злаПробуждениеСердцеТихий ДонЧестный разводЭпидемия
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Не стало актрисы Альбины Тихановой фотографии
Не стало актрисы Альбины Тихановой фотографии
Не стало актрисы Альбины Тихановой фотографии
Не стало актрисы Альбины Тихановой фотографии
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