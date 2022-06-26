Не стало актрисы Альбины Тихановой

Не стало российской актрисы театра и кино Альбины Тихановой
. Ей было 75 лет. Она скончалась 25 июня в 19-30 в реанимации. Об этом сообщили ночью близкие актрисы.
Ранее стало известно, что ей требуются деньги на лечение из-за того, что 30 мая она неудачно упала и получила переломы обеих рук и правой ноги. Актрисе наложили гипс и планировали выписать в таком состоянии 4 июня. Тогда ей искали сиделку.
Альбина Степановна
родилась 17 июня 1947-го. В 1968-м окончила Новосибирское театральное училище. Работала в театре «Красный факел
», Новосибирской филармонии. В 70-х переехала в Москву, где много лет работала в Москонцерте актрисой разговорного жанра. Дебют актрисы на большой сцене состоялся в середине 90-х, когда она сыграла бабу Шуру в самой первой в России постановке пьесы Михаила Зуева
«Зеленая зона». Работала в МХТ
. С Борисом Щербаковым
и Львом Дуровым
участвовала в спектакле «Профессионалы победы» Нового драматического театра
. Была задействована в антрепризной хохмодраме «Ведьма», где главную роль исполнял Сергей Безруков
.
На счету актрисы более 40 ролей. Дебютировала еще в 1968-м, сыграв в эпизоде картины «Сердце
». Снималась в фильмах и сериалах «Московская сага
», «Бумер. Фильм второй
», «Короткое замыкание
», «Жизнь и судьба
», «Быстрее, чем кролики
», «Озабоченные, или Любовь зла
», «Тихий Дон
», «Аритмия
», «Домашний арест
», «Эпидемия
», «Пробуждение
» и «Честный развод
».
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