Стали известны подробности фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы» с Егором Бероевым

В Москве стартовали съемки фильма Сарика Андреасяна «На солнце вдоль рядов кукурузы» о подвиге летчика Дамира Юсупова, который в августе 2019 года посадил самолет после отказа двух двигателей. Его играет Егор Бероев, кандидатуру которого одобрил сам пилот, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «На солнце вдоль рядов кукурузы»
Сюжет не ограничивается рассказом о рейсе «Уральских авиалиний», когда самолет при взлете столкнулся со стаей чаек, но Юсупов посадил самолет на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский и спас жизни 233 пассажиров. Зрители узнают о судьбе Дамира — первом посещении аэродрома вместе с отцом-пилотом, отказе приемной комиссии авиационного вуза принимать его по медицинским показаниям. Героями ленты станут и пассажиры рейса, пережившие аварийную посадку самолета. Им после спасения предстоит переосмыслить свои жизни, научиться ценить близких и не терять веры в чудо.
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