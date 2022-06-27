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Стали известны подробности фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы» с Егором Бероевым

27 июня
2022 год

Новости кино >>
27 июня 2022
В Москве стартовали съемки фильма Сарика Андреасяна «На солнце вдоль рядов кукурузы» о подвиге летчика Дамира Юсупова, который в августе 2019 года посадил самолет после отказа двух двигателей. Его играет Егор Бероев, кандидатуру которого одобрил сам пилот, сообщает пресс-служба проекта.

Стали известны подробности фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы» с Егором Бероевым
фото: Пресс-служба проекта «На солнце вдоль рядов кукурузы»

Сюжет не ограничивается рассказом о рейсе «Уральских авиалиний», когда самолет при взлете столкнулся со стаей чаек, но Юсупов посадил самолет на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский и спас жизни 233 пассажиров. Зрители узнают о судьбе Дамира — первом посещении аэродрома вместе с отцом-пилотом, отказе приемной комиссии авиационного вуза принимать его по медицинским показаниям. Героями ленты станут и пассажиры рейса, пережившие аварийную посадку самолета. Им после спасения предстоит переосмыслить свои жизни, научиться ценить близких и не терять веры в чудо.

В фильме также снимаются Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин, Ксения Алферова, Лиза Моряк, Жанна Эппле и другие. Создатели проекта активно сотрудничали и советовались со своим главным героем. Сценарий написал Алексей Гравицкий, известный по работе над проектами «Гудбай, Америка» и «Великая». За производство ленты отвечает «Кинокомпания братьев Андреасян».

На большие экраны «На солнце вдоль рядов кукурузы» выйдет в начале 2023 года.
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Стали известны подробности фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы» с Егором Бероевым фотографии
Стали известны подробности фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы» с Егором Бероевым фотографии
Стали известны подробности фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы» с Егором Бероевым фотографии
Стали известны подробности фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы» с Егором Бероевым фотографии
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