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Анна Попова бросит вызов системе правоохранительных органов в детективе «Пазл»

27 июня
2022 год

Новости кино >>
27 июня 2022
В Москве стартовали съемки сериала «Пазл» с Анной Поповой в роли капитана полиции, решившей бросить вызов системе правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занимается производством проекта для телеканала НТВ.

Анна Попова бросит вызов системе правоохранительных органов в детективе «Пазл»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

По сюжету в ходе расследования убийства своего начальника капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной системы. Лучший в своем отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, но оказывается бессильна перед хаосом и беспринципностью. Расследуя серию заказных убийств сотрудников МВД, Фирсова не идет на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур.

«В первую очередь это остросюжетный детектив. Его сценарий построен по принципу «качелей». С одной стороны, это погони, стрельба и захватывающий экшн, с другой – психологический саспенс, которым насыщена история. Главная героиня — сотрудница Следственного комитета — попадает в сложную ситуацию, где на карту поставлено слишком многое. Она должна сделать сложный моральный выбор: отказаться от шанса добиться справедливости и потерять себя или бороться и подвергнуть опасности близких, коллег и рисковать своей собственной жизнью», — рассказал режиссер Александр Зачиняев.

Анна Попова бросит вызов системе правоохранительных органов в детективе «Пазл»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Анна Попова долго готовилась к роли Евгении Фирсовой. Помимо подготовки образа и работы со сценарием она совершенствовала навыки обращения со стрелковым оружием — как правильно его использовать с учетом современных трендов, а также какие нюансы помогут передать нарастающее напряжение Евгении, ее страх за свою жизнь и жизнь близких ей людей.

В кадре компанию Поповой составят Михаил Горевой, Агриппина Стеклова, Иван Агапов, Евгений Токарев, Артем Осипов, Ольга Кузьмина и другие.
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