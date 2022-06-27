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ТНТ и ГИТИС объявили всероссийский конкурс современной комедии к 400-летию Мольера

27 июня
2022 год

Новости кино >>
27 июня 2022

Телеканал ТНТ и Российский институт театрального искусства ГИТИС запустили всероссийский конкурс современной комедии, приуроченный к 400-летию Мольера, сообщают организаторы.

ТНТ и ГИТИС объявили всероссийский конкурс современной комедии к 400-летию Мольера
фото: culture.ru

Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте ГИТИСа и отправить свой сценарий или пьесу. Прием работ стартует 27 июня и продлится до 31 августа 2022 года. Лучший сценарий попадет в руки продюсеров телеканала превратится в сериал на ТНТ, а пьеса будут положена в основу спектакля в одном из театров страны.

Также 10 лучших сценариев и пьес войдут в сборник «Современных российских комедий», который будет выпущен по итогам конкурса в Издательстве ГИТИС. Конкурс проходит при поддержке видеохостинга RUTUBE.
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