ТНТ и ГИТИС объявили всероссийский конкурс современной комедии к 400-летию Мольера

Телеканал ТНТ и Российский институт театрального искусства ГИТИС запустили всероссийский конкурс современной комедии, приуроченный к 400-летию Мольера, сообщают организаторы.
фото: culture.ru
Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте ГИТИСа и отправить свой сценарий или пьесу. Прием работ стартует 27 июня и продлится до 31 августа 2022 года. Лучший сценарий попадет в руки продюсеров телеканала превратится в сериал на ТНТ, а пьеса будут положена в основу спектакля в одном из театров страны.
Также 10 лучших сценариев и пьес войдут в сборник «Современных российских комедий», который будет выпущен по итогам конкурса в Издательстве ГИТИС. Конкурс проходит при поддержке видеохостинга RUTUBE.
обсуждение >>