Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов расширят вселенную проекта «Кибердеревня», созданную авторами YouTube-канала birchpunk, и снимут одноименную сай-фай комедию для Кинопоиска, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Кибердеревня» — это фантастический блокбастер с добрым юмором, представляющий путешествие в Россию будущего. Режиссер Сергей Васильев расскажет историю фермера Николая, живущего с семьей в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет свое роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает глава большой корпорации, которая хочет построить на месте деревни новый завод.
Проект был анонсирован на презентации бренда Плюс Студия — продюсерского центра, под которым будут выходить оригинальные проекты онлайн-кинотеатра. Одним из них станет сериал «Кибердеревня», который Кинопоиск разрабатывает вместе с новыми партнерами — компанией «Место силы» Федоровича и Никишова. По их словам, в «Кибердеревне» смешивается национальная органика и высокие технологии, комедия и научная фантастика, космос и сельское хозяйство — это как если бы в одном сценарии сошлись «Любовь и голуби» и «Звездные войны».
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