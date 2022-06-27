О Кевине Спейси снимут документальный сериал

Проект будет состоять из двух частей и поведает историю Спейси начиная с самого детства, расскажет о неожиданном успехе артиста на Бродвее и стремительном восхождении к славе, а затем речь пойдет о скандале с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутых в 2017 году.
Режиссерское кресло займет Кира Филлипс, а Кэти Хейвуд выступит в качестве продюсера. Производством займутся компании Roast Beef Production («В ад и обратно») и All3Media.
В мае этого года было анонсировано два новых проекта, которые ознаменуют возвращение опального артиста в кино — это закрученный триллер «Питер пять восемь» и историческая драма «1242 – Выход на запад» о хане Батые, внуке Чингисхана.
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