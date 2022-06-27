Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

О Кевине Спейси снимут документальный сериал

27 июня
2022 год

Новости кино >>
27 июня 2022
Британский телеканал Channel 4 снимет о Кевине Спейси документальный сериал под рабочим названием «Разоблаченный Спейси» (Spacey Unmasked), сообщает The Hollywood Reporter.

О Кевине Спейси снимут документальный сериал
фото: К/ф "Карточный домик"

Проект будет состоять из двух частей и поведает историю Спейси начиная с самого детства, расскажет о неожиданном успехе артиста на Бродвее и стремительном восхождении к славе, а затем речь пойдет о скандале с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутых в 2017 году.

Режиссерское кресло займет Кира Филлипс, а Кэти Хейвуд выступит в качестве продюсера. Производством займутся компании Roast Beef Production («В ад и обратно») и All3Media.

В мае этого года было анонсировано два новых проекта, которые ознаменуют возвращение опального артиста в кино — это закрученный триллер «Питер пять восемь» и историческая драма «1242 – Выход на запад» о хане Батые, внуке Чингисхана.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кевина Спейси обвинили в домогательствах в отношении троих мужчин
Кевин Спейси возвращается в кино с двумя новыми проектами
персоны
Кевин Спейси

анонс

Скорбим

Юрий Горобец
26 июня ушёл из жизни актёр Юрий Горобец.
Альбина Тиханова
25 июня ушла из жизни актриса Альбина Тиханова.
Аркадий Гарцман
23 июня ушёл из жизни сценарист Аркадий Гарцман.
Юрий Шатунов
23 июня ушёл из жизни певец Юрий Шатунов.

День рождения >>

Гражина Баландите
Ростислав Бершауэр
Виталий Бредихин
Инна Выходцева
Дмитрий Жулин
Семён Морозов
Надя Славецкая
Борис Хмельницкий
Павел Южаков-Харланчук
Изабель Аджани
Эд Вествик
Кристиан Кейн
Богуслав Линда
Тоби Магвайр
Магали Ноэль
Лоран Терзиефф
все родившиеся 27 июня >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Неоновый демон
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, США, Франция, 2016
Главная роль
комедия, трагикомедия
Аргентина, Испания, 2021
Птицы как мы
приключения, фэнтези, экранизация
Босния и Герцеговина,Великобритания,Турция,Катар, 2017
Боец: Король ринга
биография, драма, спортивный фильм
Великобритания, 2022
Миньоны: Грювитация
боевик, комедия, приключения, семейное кино
США, 2022
Проклятие Артура
триллер, фильм ужасов
Франция, 2021
Чёрная гора
фильм ужасов
Россия, 2022
Межсезонье
криминальный фильм, приключения
Россия, 2021
Дикая
комедия, приключения
Россия, 2022
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Школа волшебства
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Италия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram