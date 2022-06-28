Марк Эйдельштейн влюбляется в необычную девушку в трейлере фильма «Страна Саша»

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В производство запустят одноименную сай-фай комедию для Кинопоиска

27 июня

ТНТ и ГИТИС объявили всероссийский конкурс современной комедии к 400-летию Мольера

По сценарию победителя снимут сериал для ТНТ, а по пьесе поставят спектакль в одном из театров страны