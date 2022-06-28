Марк Эйдельштейн влюбляется в необычную девушку в трейлере фильма «Страна Саша»

В сети появился трейлер молодёжной комедийной мелодрамы «Страна Саша
» режиссёра Юлии Трофимовой
(«Инсталайф
»). Мировая премьера фильма состоялась в программе Generation 14plus 72-го Берлинского кинофестиваля.
17-летний Саша живет с мамой в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.
Главные роли в картине сыграли Марк Эйдельштейн
, Мария Мацель
, Евгения Громова
, Дмитрий Ендальцев
, Алиса Тарасенко
и другие. Сценарий написан по одноименной повести Галы Узрютовой
.
В российский прокат «Страна Саша
» выйдет 14 июля.
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