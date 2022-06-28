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Марк Эйдельштейн влюбляется в необычную девушку в трейлере фильма «Страна Саша»

28 июня
2022 год

Новости кино >>
28 июня 2022
В сети появился трейлер молодёжной комедийной мелодрамы «Страна Саша» режиссёра Юлии ТрофимовойИнсталайф»). Мировая премьера фильма состоялась в программе Generation 14plus 72-го Берлинского кинофестиваля.


17-летний Саша живет с мамой в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.

Марк Эйдельштейн влюбляется в необычную девушку в трейлере фильма «Страна Саша»

Главные роли в картине сыграли Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев, Алиса Тарасенко и другие. Сценарий написан по одноименной повести Галы Узрютовой.

В российский прокат «Страна Саша» выйдет 14 июля.
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№ 2
Шустик-Дашустик   28.06.2022 - 09:07
Интересно, почему у такого неплохого на вид фильма совсем не было промо? Даже я, следя внимательно за новостями кино, ничего про него не слышала( читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   28.06.2022 - 08:38
по-моему, очень интересный фильм. правда, не думаю, что молодежь на него пойдет( все-таки слишком просто и какие-то совсем бытовые проблемы читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
Страна Саша

фотографии >>
Марк Эйдельштейн влюбляется в необычную девушку в трейлере фильма «Страна Саша» фотографии
Марк Эйдельштейн влюбляется в необычную девушку в трейлере фильма «Страна Саша» фотографии
Марк Эйдельштейн влюбляется в необычную девушку в трейлере фильма «Страна Саша» фотографии
Марк Эйдельштейн влюбляется в необычную девушку в трейлере фильма «Страна Саша» фотографии
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