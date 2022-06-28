Страсти накаляются: трейлер продолжения «Семьи шпиона»

Студия Wit
(«Рейтинг короля
», «Сага о Винланде
», «Виви: Песнь флюоритового глаза
») поделилась коротеньким трейлером ко второму куру «Семьи шпиона
».
За кадром слышен голос Кита Кеплера — главного антагониста арки, возглавляющего кружок студентов-изоляционистов, мечтающих о войне между Весталисом и Останией. Супершпиону Лойду Форджеру и его фиктивной семье, состоящей из наемной убийцы Йор и девочки-телепатки Ани, предстоит задействовать все свои смертоносные навыки, чтобы не допустить масштабного кровопролития.
Читать
Все, что нужно знать о сериале для знакомства
Вместе с Wit Studio, недавно отметившей десятилетие
, над аниме работают коллеги из CloverWorks
(«Обещанный Неверленд
», «Дом теней
», «Хоримия
»). Они делают четные серии, что позволяет обеим командам аниматоров не терять в качестве.
Впрочем, в работе над финальным, 12 эпизодом первой половины сезона помогала
еще легендарная студия Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Ванпанчмен
»), но в каком объеме — неизвестно. Первый кур вышел 9 апреля 2022-го и взял передышку 25 июня. Продолжение обещают поставить в октябре сего года, когда удушающая жара немного спадет.
обсуждение >>