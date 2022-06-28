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Страсти накаляются: трейлер продолжения «Семьи шпиона»

28 июня
2022 год

Новости кино >>
28 июня 2022
Студия WitРейтинг короля», «Сага о Винланде», «Виви: Песнь флюоритового глаза») поделилась коротеньким трейлером ко второму куру «Семьи шпиона».



За кадром слышен голос Кита Кеплера — главного антагониста арки, возглавляющего кружок студентов-изоляционистов, мечтающих о войне между Весталисом и Останией. Супершпиону Лойду Форджеру и его фиктивной семье, состоящей из наемной убийцы Йор и девочки-телепатки Ани, предстоит задействовать все свои смертоносные навыки, чтобы не допустить масштабного кровопролития.

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Вместе с Wit Studio, недавно отметившей десятилетие, над аниме работают коллеги из CloverWorksОбещанный Неверленд», «Дом теней», «Хоримия»). Они делают четные серии, что позволяет обеим командам аниматоров не терять в качестве.

Страсти накаляются: трейлер продолжения «Семьи шпиона»

Впрочем, в работе над финальным, 12 эпизодом первой половины сезона помогала еще легендарная студия MadhouseТетрадь смерти», «Ванпанчмен»), но в каком объеме — неизвестно. Первый кур вышел 9 апреля 2022-го и взял передышку 25 июня. Продолжение обещают поставить в октябре сего года, когда удушающая жара немного спадет.
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Страсти накаляются: трейлер продолжения «Семьи шпиона» фотографии
Страсти накаляются: трейлер продолжения «Семьи шпиона» фотографии
Страсти накаляются: трейлер продолжения «Семьи шпиона» фотографии
Страсти накаляются: трейлер продолжения «Семьи шпиона» фотографии
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