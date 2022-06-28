Светлана Иванова и Кристина Орбакайте вернутся к своим ролям в продолжении «Теста на беременность»

Главная героиня сериала, талантливый врач-акушер Наталья Бахметьева (Светлана Иванова), сталкивается с новыми вызовами судьбы, пытаясь найти ответ на вопрос, что для нее важнее — помогать людям или видеть, как растет сын, и радоваться проведенному времени рядом с любимым мужчиной. И можно ли это совместить? Встретив Валентина (Евгений Пронин), Наталье кажется, что это шанс прожить новую жизнь. Но насколько это вообще возможно — быть хорошей во всем? В четвертом сезоне героиня постарается наконец ответить на этот вопрос и выбрать свой путь.
«Новый сезон сериала — настоящий вызов для меня, режиссера преимущественно авторского кино. С оператором Шандором Беркеши мы в процессе работы принимаем роды и разбираемся, как делать кесарево сечение. Это будет не только драматическая история о женских судьбах, но и захватывающее погружение в медицинскую тематику: все мы уделяем большое внимание работе над деталями, создавая масштабную картину о деятельности перинатального центре. Наша цель – показать зрителю философскую картину, выносящую на суд зрителей вопросы жизни и смерти, профессионального и личного, сочетания карьеры и личной жизни», — рассказал Николай Хомерики.
фото: Пресс-служба KION
«Моя героиня Нина Артамонова в четвертом сезоне появляется немного в другом образе. Она уже не занимает такой высокий пост, ее жизнь очень изменилась. Нина пытается начать все с чистого листа, но встречается с проблемами и в личной жизни, и в профессиональной среде. Тем не менее Артамонова решается вернуться в родную клинику, даже на позицию рядового врача. Судьба приводит ее к одному операционному столу бок о бок с Натальей Бахметьевой. Ввиду ее категоричного и принципиального характера Нине многое дается нелегко. Однако она старается наладить отношения с коллегами и с Натальей, переживая личные потрясения и неудачи», — поделилась Кристина Орбакайте.
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