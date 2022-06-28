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Светлана Иванова и Кристина Орбакайте вернутся к своим ролям в продолжении «Теста на беременность»

28 июня
2022 год

Новости кино >>
28 июня 2022

Светлана Иванова и Кристина Орбакайте вернулись к своим ролям в продолжении медицинской мелодрамы «Тест на беременность». За режиссуру четвертого сезона отвечает Николай Хомерики, чья последняя картина «Море волнуется раз» в прошлом году была отмечена главным призом на «Кинотавре». О старте съемок сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Светлана Иванова и Кристина Орбакайте вернутся к своим ролям в продолжении «Теста на беременность»
фото: Пресс-служба KION

Главная героиня сериала, талантливый врач-акушер Наталья Бахметьева (Светлана Иванова), сталкивается с новыми вызовами судьбы, пытаясь найти ответ на вопрос, что для нее важнее — помогать людям или видеть, как растет сын, и радоваться проведенному времени рядом с любимым мужчиной. И можно ли это совместить? Встретив Валентина (Евгений Пронин), Наталье кажется, что это шанс прожить новую жизнь. Но насколько это вообще возможно — быть хорошей во всем? В четвертом сезоне героиня постарается наконец ответить на этот вопрос и выбрать свой путь.

«Новый сезон сериала — настоящий вызов для меня, режиссера преимущественно авторского кино. С оператором Шандором Беркеши мы в процессе работы принимаем роды и разбираемся, как делать кесарево сечение. Это будет не только драматическая история о женских судьбах, но и захватывающее погружение в медицинскую тематику: все мы уделяем большое внимание работе над деталями, создавая масштабную картину о деятельности перинатального центре. Наша цель – показать зрителю философскую картину, выносящую на суд зрителей вопросы жизни и смерти, профессионального и личного, сочетания карьеры и личной жизни», — рассказал Николай Хомерики.

Светлана Иванова и Кристина Орбакайте вернутся к своим ролям в продолжении «Теста на беременность»
фото: Пресс-служба KION

«Моя героиня Нина Артамонова в четвертом сезоне появляется немного в другом образе. Она уже не занимает такой высокий пост, ее жизнь очень изменилась. Нина пытается начать все с чистого листа, но встречается с проблемами и в личной жизни, и в профессиональной среде. Тем не менее Артамонова решается вернуться в родную клинику, даже на позицию рядового врача. Судьба приводит ее к одному операционному столу бок о бок с Натальей Бахметьевой. Ввиду ее категоричного и принципиального характера Нине многое дается нелегко. Однако она старается наладить отношения с коллегами и с Натальей, переживая личные потрясения и неудачи», — поделилась Кристина Орбакайте.

В актерский состав проекта также вошли Кирилл Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова, Стелла Ильницки, Анна Каменкова, Сергей Мигицко, Анна Пескова, Инна Степанова, Серафима Огарева, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Юлия Акимова, Андрей Ургант и другие. Над сценарием продолжения работала Евгения КузеваВосьмидесятые», «Акушерка»).

Сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре KION, затем в эфире Первого канала.
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