Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» объявил даты проведения

XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля «Зеркало»
Ключевым событием кинофестиваля станет торжественный вечер, посвященный 90-летию Андрея Тарковского. Мероприятие пройдет 22 июля на главной площади Юрьевца — родного города режиссера.
Организаторы обещают, что «Зеркало» сохранит формат международного киносмотра. В конкурсную программу войдут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Полная программа будет объявлена 7 июля.
В Иванове показы кинопрограмм фестиваля пройдут на новых площадках — в арт-резиденции на ивановском ж/д вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра. Гостей смотра ждет не только кино: по традиции, в рамках «Зеркала» будут работать выставки, арт-проекты и книжный магазин «Порядок слов».
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