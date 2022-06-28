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Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» объявил даты проведения

28 июня
2022 год

Новости кино >>
28 июня 2022
XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области, сообщает пресс-служба смотра.

Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» объявил даты проведения
фото: Пресс-служба фестиваля «Зеркало»

Ключевым событием кинофестиваля станет торжественный вечер, посвященный 90-летию Андрея Тарковского. Мероприятие пройдет 22 июля на главной площади Юрьевца — родного города режиссера.

Организаторы обещают, что «Зеркало» сохранит формат международного киносмотра. В конкурсную программу войдут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Полная программа будет объявлена 7 июля.

В Иванове показы кинопрограмм фестиваля пройдут на новых площадках — в арт-резиденции на ивановском ж/д вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра. Гостей смотра ждет не только кино: по традиции, в рамках «Зеркала» будут работать выставки, арт-проекты и книжный магазин «Порядок слов».
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