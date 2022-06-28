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Дарья Урсуляк перевоплотится в «Неукротимую Неупокоеву»

28 июня
2022 год

Новости кино >>
28 июня 2022

В Костроме стартовали съемки многосерийной мелодрамы «Неукротимая Неупокоева» с Дарьей Урсуляк в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Дарья Урсуляк перевоплотится в «Неукротимую Неупокоеву»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Зоя Неупокоева (Урсуляк) – успешна, напориста, уверена в себе. Однажды она сама делает предложение своему начальнику, преуспевающему адвокату Роману (Евгений Пронин). Но в итоге остается и без любимого мужчины, и без работы. А вскоре в ее семью приходит беда – бесследно пропадают племенники Зои. Стараясь разобраться в этом запутанном деле, она обращается за помощью к следователю Денису (Михаил Кремер), за которого когда-то собиралась выйти замуж, но сбежала в Москву, чтобы сделать карьеру следователя. И вот теперь героиня понимает, что в молодости совершила большую ошибку.

В проекте также снимаются Анна Ардова, Владислав Ветров, Мария Звонарева, Вадим Андреев, Ясмина Омерович, Артур Ваха, Софья Шуткина, Николай Козак, Глафира Голубева и другие. Режиссерское кресло занял Виталий Воробьев.
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