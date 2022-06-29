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Даниэль МакДональд мечтает стать оперной дивой в трейлере фильма «Певица на всю голову»

29 июня
2022 год

Новости кино >>
29 июня 2022
Кинокомпания Пионер представила трейлер романтической комедии «Певица на всю голову» режиссёра Бена ЛевинаШпионская игра»).


У каждой девушки есть заветная мечта. Милли занимается управлением фондами, но мечтает совсем о другом — стать певицей. Она решает оставить нелюбимую работу и своего бойфренда, чтобы стать ученицей оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп, живущей в глубинке Шотландии. Та соглашается обучать героиню пению, предупредив, что это будет истинное страдание. Но Милли готова пойти на всё, лишь бы оказаться на большой сцене.

Даниэль МакДональд мечтает стать оперной дивой в трейлере фильма «Певица на всю голову»

Главные роли в фильме сыграли Даниэль МакДональд, Джоанна Ламли, Хью Скиннер, Гэри Льюис, Ребекка Бенсон, Шазад Латиф, Иэн Хэнмор, Маргарет Фрейзер и другие.

В российский прокат «Певица на всю голову» выйдет 28 июля.
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№ 3
Ч.Ю.С. (Москва)   29.06.2022 - 09:56
... Всё правильно отметили, да это стереотип, оперным певцам для полноты голоса нужно соответствующее "телоизмещение", это по аналогии с кораблями, большому кораблю - большое плавание:)) Но... читать далее>>
№ 2
Lusia Happy   29.06.2022 - 09:19
хм, интересно. вообще эту актрису давно нингде не видела. Почему-то оперные певицы все полненькие. Это такой стереотип? читать далее>>
№ 1
what_a_world   29.06.2022 - 09:12
Идея у фильма хорошая, мне нравится! А вообще удивительно и забавно одновременно, что фигура Хью Скиннер очень отвечает его фамилии)) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Ребекка БенсонДжоанна ЛамлиШазад ЛатифБен ЛевинГэри ЛьюисДаниэль МакДональдХью СкиннерМаргарет ФрейзерИэн Хэнмор
фильмы
Певица на всю голову

фотографии >>
Даниэль МакДональд мечтает стать оперной дивой в трейлере фильма «Певица на всю голову» фотографии
Даниэль МакДональд мечтает стать оперной дивой в трейлере фильма «Певица на всю голову» фотографии
Даниэль МакДональд мечтает стать оперной дивой в трейлере фильма «Певица на всю голову» фотографии
Даниэль МакДональд мечтает стать оперной дивой в трейлере фильма «Певица на всю голову» фотографии
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