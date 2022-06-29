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Лилия Кондрова кардинально меняет образ в мелодраме «Блондинка и брюнетка»

29 июня
2022 год

Новости кино >>
29 июня 2022
Лилия Кондрова и Игорь Чернявый снялись в четырехсерийной мелодраме «Блондинка и брюнетка». Об этом сообщает пресс-служба телеканала Dомашний, где состоится премьера проекта.

Лилия Кондрова кардинально меняет образ в мелодраме «Блондинка и брюнетка»
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний

Главная героиня сериала — врач Ольга Богданова — успешна в работе, но в любви ей совсем не везет. У нее был долгий роман с женатым мужчиной, и спустя четыре года тот наконец развелся, однако не ради Оли, строгой серьезной брюнетки, а ради молодой и легкомысленной блондинки. Тогда подруга решает найти Оле подходящего жениха, и таким ей кажется архитектор Борис Закревский, но девушки замечают, что и Бориса привлекают блондинки. Так героиня решается на отчаянный шаг: в погоне за новым возлюбленным она меняет цвет волос.

«В жизни бывают такие неожиданные ситуации, что предугадать исход события невозможно. Понятное дело, что внешность для женщины очень важна, но счастье все равно найдет к тебе дорогу, и цвет волос здесь значения не имеет. Обязательно появится тот единственный, который будет любить тебя такой, какая ты есть», — отметила Лилия Кондрова.

В проекте также сыграли Василий Туркин, Татьяна Тимакова, Сергей Масленников, Марина Куделинская, Вадим Курилов, Анастасия Черкасова, Анна Чепенко, Николай Сахаров, Илья Артемов, Анна Небо, Николай Герман и другие.
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