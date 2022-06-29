Лилия Кондрова кардинально меняет образ в мелодраме «Блондинка и брюнетка»

Главная героиня сериала — врач Ольга Богданова — успешна в работе, но в любви ей совсем не везет. У нее был долгий роман с женатым мужчиной, и спустя четыре года тот наконец развелся, однако не ради Оли, строгой серьезной брюнетки, а ради молодой и легкомысленной блондинки. Тогда подруга решает найти Оле подходящего жениха, и таким ей кажется архитектор Борис Закревский, но девушки замечают, что и Бориса привлекают блондинки. Так героиня решается на отчаянный шаг: в погоне за новым возлюбленным она меняет цвет волос.
«В жизни бывают такие неожиданные ситуации, что предугадать исход события невозможно. Понятное дело, что внешность для женщины очень важна, но счастье все равно найдет к тебе дорогу, и цвет волос здесь значения не имеет. Обязательно появится тот единственный, который будет любить тебя такой, какая ты есть», — отметила Лилия Кондрова.
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