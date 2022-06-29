Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Константин Лавроненко продолжат рассказывать историю «Содержанок»

События спин-оффа разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма. Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.
фото: Сергей Горошко / Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
«Московская история, длившаяся три сезона, завершилась: финал проекта вынул из шкафов последние скелеты, расставил все фигуры по своим местам. В «Перезагрузке» мы начинаем другую историю, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства и раскроет их с неожиданной стороны. А Петербург — не только место событий, но и один из важных участников этой сатирической драмы», — отметила шоураннер сериала Ирина Сосновая.
фото: Александра Ревенко / Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Дарья Мороз продолжает работу над проектом как исполнительница одной из главных ролей и креативный продюсер: «Мы хотели взглянуть на полюбившихся персонажей с нового ракурса. Моя героиня Лена Широкова даже выглядит по-новому, особенно в сравнении с третьим сезоном. Она отходит от образа бизнес-леди, шик и лоск теперь спрятан, она возвращается к себе, своей «настоящести» и, мне кажется, ей в этом комфортно. Она уже не Лена Широкова из первого сезона, но и не та Лена, которая жила в доме Глеба. Кроме того, в «Перезагрузке» появится большое количество интересных, разных и очень современных героев, зритель увидит новые типажи содержанок и их градацию».
Съемки спин-оффа будут продолжаться в Петербурге все лето, некоторые съемочные дни пройдут в Москве.
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