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Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Константин Лавроненко продолжат рассказывать историю «Содержанок»

29 июня
2022 год

Новости кино >>
29 июня 2022

В Петербурге стартовали съемки спин-оффа «Содержанок» с подзаголовком «Перезагрузка». О пополнении актерского состава и подробностях сюжета рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Константин Лавроненко продолжат рассказывать историю «Содержанок»
фото: Дарья Мороз / Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

События спин-оффа разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма. Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

К актерскому составу проекта присоединился Сергей ГорошкоМайор Гром: Чумной Доктор», «Этерна: Часть первая»). Артист поделился, что его герой Влад — «человек-идея, который пытается в одиночку что-то изменить в этом мире, он тотально одинок и нелюдим». Образы новых персонажей также воплотят Наталья РогожкинаБывшие»), Иван МулинПеревал Дятлова») и зарубежные артисты — немецкий актер Стив Виндольф, которого российские зрители могли видеть в сериалах «Святой Майк», хорватский эстрадный певец Франо Ласич и сербский актер и режиссер Иван Евтович. Режиссером спин-оффа выступает Ламара Согомонян, для которой «Содержанки. Перезагрузка» стали сериальным дебютом.

Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Константин Лавроненко продолжат рассказывать историю «Содержанок»
фото: Сергей Горошко / Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

«Московская история, длившаяся три сезона, завершилась: финал проекта вынул из шкафов последние скелеты, расставил все фигуры по своим местам. В «Перезагрузке» мы начинаем другую историю, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства и раскроет их с неожиданной стороны. А Петербург — не только место событий, но и один из важных участников этой сатирической драмы», — отметила шоураннер сериала Ирина Сосновая.

Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Константин Лавроненко продолжат рассказывать историю «Содержанок»
фото: Александра Ревенко / Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Дарья Мороз продолжает работу над проектом как исполнительница одной из главных ролей и креативный продюсер: «​​Мы хотели взглянуть на полюбившихся персонажей с нового ракурса. Моя героиня Лена Широкова даже выглядит по-новому, особенно в сравнении с третьим сезоном. Она отходит от образа бизнес-леди, шик и лоск теперь спрятан, она возвращается к себе, своей «настоящести» и, мне кажется, ей в этом комфортно. Она уже не Лена Широкова из первого сезона, но и не та Лена, которая жила в доме Глеба. Кроме того, в «Перезагрузке» появится большое количество интересных, разных и очень современных героев, зритель увидит новые типажи содержанок и их градацию».

Съемки спин-оффа будут продолжаться в Петербурге все лето, некоторые съемочные дни пройдут в Москве.
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Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Константин Лавроненко продолжат рассказывать историю «Содержанок» фотографии
Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Константин Лавроненко продолжат рассказывать историю «Содержанок» фотографии
Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Константин Лавроненко продолжат рассказывать историю «Содержанок» фотографии
Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Константин Лавроненко продолжат рассказывать историю «Содержанок» фотографии
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