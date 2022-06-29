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Федор Бондарчук снимет сериал об актерском закулисье по сценарию Паулины Андреевой

29 июня
2022 год

Новости кино >>
29 июня 2022
Федор Бондарчук снимет сериал «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой. Ранее они вместе работали над «Психом», который стал дебютом обоих — для Бондарчука в качестве режиссера многосерийного проекта, а для Андреевой как для сценаристки. Продюсером «Актрис» выступит Валерий Тодоровский, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Федор Бондарчук снимет сериал об актерском закулисье по сценарию Паулины Андреевой
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

По словам создателей, проект разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. Десять серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.

О запуске «Актрис» объявили Студия Валерия Тодоровского при участии «НМГ Студии» и Плюс Студии. Производством проекта займется «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и команда сериала Федора Бондарчука «Псих» — оператор-постановщик Юрий Никогосов и композитор Игорь Вдовин.

Сериал «Актрисы» будет доступен только подписчикам онлайн-кинотеатров Кинопоиск и Wink.
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   29.06.2022 - 14:54
Работы Бондарчука всегда славились, и эта премьера, наверняка, будет успешной. Тема довольно интересная, многие зрители смогут наконец понять, какая жизнь у актеров, на самом деле и оценить их проблемы... читать далее>>
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