Федор Бондарчук снимет сериал об актерском закулисье по сценарию Паулины Андреевой

Федор Бондарчук снимет сериал «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой. Ранее они вместе работали над «Психом», который стал дебютом обоих — для Бондарчука в качестве режиссера многосерийного проекта, а для Андреевой как для сценаристки. Продюсером «Актрис» выступит Валерий Тодоровский, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
По словам создателей, проект разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. Десять серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.
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