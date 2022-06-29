Премьера сериала «Люся» с Козловским и Асмус состоится 14 июля на PREMIER

В центре сюжета – талантливый программист Сеня (Данила Козловский). У него есть семья, но в ней нет понимания и поддержки. Он хороший отец и муж, но отношения с женой (Дарья Савельева) все ухудшаются, а на горизонте появляются соблазны, против которых он не всегда может устоять. Лучше всех Сеню понимает «Люся» — умная колонка с искусственным интеллектом, которую он изобрел. Герой откровенно делится с колонкой всеми своими переживаниями. Он хочет, чтобы созданный им продукт был уникальным и похоже это удается – «Люся» буквально читает мысли Сени, знает наперед его реакции и даже решает его проблемы. «Люся» становится чем-то гораздо большим, чем просто умная колонка. Она же помогает пережить личную драму, делает сильнее, богаче, свободнее, но что она хочет взамен? Сеня думал, что «Люся» — его эксперимент, а на самом деле сам стал объектом изучения искусственного разума, который исследует природу человека, границы его морали и этики.
«Я долго искал материал, который мог бы меня завлечь. Когда компания Good Story Media предложила этот проект, мне он сразу показался безумно интересным. Мне очень понравилось, как это выстроено, и диапазон — от чисто комедийных моментов до абсолютно драматических. С Петей Внуковым мы на каком-то интуитивном уровне нашли общий язык. Я немного младше Сени, но сразу начал примерять эту историю на себя, что послужило определенным толчком, я почувствовал взаимосвязь с Сеней», — поделился Иван И. Твердовский.
Сериал «Люся» еще до официальной премьеры принес своим создателям несколько профессиональных наград. Жюри Tokyo International ShortFilm Festival весной этого года отметило проект специальным поощрительным призом. Кроме этого, сериал был признан «Самым ожидаемым» на фестивале контента стриминговых платформ Original+, который состоялся в конце июня в Москве.
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