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Премьера сериала «Люся» с Козловским и Асмус состоится 14 июля на PREMIER

29 июня
2022 год

Новости кино >>
29 июня 2022

Премьера сериала «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях состоится 14 июля на платформе PREMIER. Проект стал сериальным дебютом для режиссера Ивана И. Твердовского, поставившего картины «Конференция» и «Класс коррекции», сообщает пресс-служба видеосервиса.

Премьера сериала «Люся» с Козловским и Асмус состоится 14 июля на PREMIER
фото: Пресс-служба PREMIER

В центре сюжета – талантливый программист Сеня (Данила Козловский). У него есть семья, но в ней нет понимания и поддержки. Он хороший отец и муж, но отношения с женой (Дарья Савельева) все ухудшаются, а на горизонте появляются соблазны, против которых он не всегда может устоять. Лучше всех Сеню понимает «Люся» — умная колонка с искусственным интеллектом, которую он изобрел. Герой откровенно делится с колонкой всеми своими переживаниями. Он хочет, чтобы созданный им продукт был уникальным и похоже это удается – «Люся» буквально читает мысли Сени, знает наперед его реакции и даже решает его проблемы. «Люся» становится чем-то гораздо большим, чем просто умная колонка. Она же помогает пережить личную драму, делает сильнее, богаче, свободнее, но что она хочет взамен? Сеня думал, что «Люся» — его эксперимент, а на самом деле сам стал объектом изучения искусственного разума, который исследует природу человека, границы его морали и этики.

В проекте также сыграли Иван Макаревич, Анна Слю, Евгений Гомоной, Григорий Верник, Ян Цапник, Максим Виторган, Таисия Битюкова, Александра Бабаскина и другие. Для закадрового озвучивания «Люси» была приглашена актриса дубляжа Дарья Блохина. Голос «Люси» меняется на протяжении всего сериала. Если в первой серии она говорит, как привычная умная колонка, то по мере сближения с главным героем ее голос становится все более человеческим.

Премьера сериала «Люся» с Козловским и Асмус состоится 14 июля на PREMIER
фото: Пресс-служба PREMIER

«Я долго искал материал, который мог бы меня завлечь. Когда компания Good Story Media предложила этот проект, мне он сразу показался безумно интересным. Мне очень понравилось, как это выстроено, и диапазон — от чисто комедийных моментов до абсолютно драматических. С Петей Внуковым мы на каком-то интуитивном уровне нашли общий язык. Я немного младше Сени, но сразу начал примерять эту историю на себя, что послужило определенным толчком, я почувствовал взаимосвязь с Сеней», — поделился Иван И. Твердовский.

Читать Интервью Данилы Козловского: «Ошибки в нашем кино не прощают гораздо дольше, чем радуются успехам»

Сериал «Люся» еще до официальной премьеры принес своим создателям несколько профессиональных наград. Жюри Tokyo International ShortFilm Festival весной этого года отметило проект специальным поощрительным призом. Кроме этого, сериал был признан «Самым ожидаемым» на фестивале контента стриминговых платформ Original+, который состоялся в конце июня в Москве.
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   29.06.2022 - 16:07
Серьёзно? Умная колонка смогла заменить реального человека? Неординарно... Но, я думаю, это не сможет сильно завлечь аудиторию... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Премьера сериала «Люся» с Козловским и Асмус состоится 14 июля на PREMIER фотографии
Премьера сериала «Люся» с Козловским и Асмус состоится 14 июля на PREMIER фотографии
Премьера сериала «Люся» с Козловским и Асмус состоится 14 июля на PREMIER фотографии
Премьера сериала «Люся» с Козловским и Асмус состоится 14 июля на PREMIER фотографии
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Деконструкция «Бесславные ублюдки»

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