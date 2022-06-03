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Со дня рождения Алена Рене исполняется 100 лет

3 июня
2022 год

Новости кино >>
3 июня 2022
3 июня исполняется 100 лет со дня рождения классика французского кинематографа и представителя «новой волны» Алена Рене.

Со дня рождения Алена Рене исполняется 100 лет
фото: france24.com

Ален Рене родился 3 июня 1922 года в небольшом городе Ванн на северо-западе Франции. Он учился на актерских курсах Рональда Симона, а в 1943-м поступил в Парижский институт высшего кинематографического образования на факультет режиссуры монтажа. Свой первый любительский фильм Рене снял, когда ему было 14 лет. В начале карьеры он работал над документальными лентами — «Ван Гог», «Статуи не умирают», «Гоген», а также картиной «Ночь и туман», рассказывающей о гитлеровских лагерях.

В 1959 году на экраны вышел полнометражный дебютный фильм режиссера «Хиросима, любовь моя», снятый по сценарию писательницы Маргерит Дюрас. Картина оказала сильное влияние на мировой кинематограф. Своеобразный эксперимент Рене по «разрушению» временной структуры открыл другим авторам свободное от линейности повествование. Вместе с монтажером Анри Кольпи, с которым двумя годами позже Рене сделает не менее знаковый «В прошлом году в Мариенбаде», режиссер внес значительный вклад в киноязык, повлиявший на многих кинематографистов, от Тарковского до Вонга Кар Вая.

Со дня рождения Алена Рене исполняется 100 лет
фото: theguardian.com

Фильмография режиссера насчитывает около полусотни картин, среди которых история про реально действовавшего в начале XX века афериста («Стависки» с Жан-Полем Бельмондо), калейдоскоп из шести пьес с двумя разными финалами для каждой («Курить/Не курить»), альманах про трех людей, которые подражают своим любимым актерам («Мой американский дядюшка»), драма «Мюриэль, или Время возвращения» и история о постановке «Эвридики» французского драматурга Жана АнуяВы еще ничего не видели»).

В возрасте 91 года Алена Рене отметили двумя наградами за фильм «Любить, пить и петь» на 64-м Берлинском кинофестивале. Вскоре после смотра, 2 марта 2014 года, кинорежиссер скончался. Продюсер Жан-Луи Ливи, работавший с Рене над его последними лентами, отмечал, что даже на больничной койке французский классик готовился к съемкам нового проекта.

2 июня в российский прокат выходит картина Алена Рене «Хиросима, любовь моя».
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обсуждение >>
№ 1
what_a_world   3.06.2022 - 10:25
Когда смотришь фильмы этого режиссёра, даже не верится, что им уже столько лет, как и самому режиссеру! Но картины прямо классика на века читать далее>>
Всего сообщений: 1
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В прошлом году в МариенбадеЛюбить, пить и петьХиросима - любовь моя

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