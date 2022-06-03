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Ума Турман перевоплотится в президента США

3 июня
2022 год

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3 июня 2022
Ума Турман сыграет президента США в романтической комедии «Красный, белый и королевский синий» (Red, White & Royal Blue), основанной на одноименном романе Кейси Маккуистон, сообщает Deadline.

Ума Турман перевоплотится в президента США
фото: Getty Images

По сюжету после избрания своей матери на пост президента Алекс, молодой, красивый и харизматичный, сразу оказывается в центре всеобщего внимания. Его имидж — маркетинговое золото для Белого дома. Однако парень давно враждует с британским принцем Генри, и когда в таблоидах появляются фото их ссоры, отношения двух стран ухудшаются. Чтобы спасти ситуацию, между молодыми людьми решено заключить перемирие. Со временем дружба, сперва казавшаяся фальшивкой, перерастает в нечто большее, и у вчерашних соперников завязывается тайный роман.

Роли Алекса и Генри сыграют Тейлор Захар Перес и Николас Голицын. Проект станет режиссерским дебютом для американского драматурга, сценариста и обладателя премии «Тони» Мэтью Лопеса. Производством ромкома занимается стриминг Amazon Prime Video.
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