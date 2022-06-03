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Билли Портер и Люк Эванс снялись в драме «Наш сын»

3 июня
2022 год

Новости кино >>
3 июня 2022
Актер, певец и драматург Билли Портер, наиболее известный по сериалу «Поза», и Люк Эванс, воплотивший образ лучника Барда в «Хоббите», исполнили главные роли в драме «Наш сын» (Our Son), сообщает Deadline.

Билли Портер и Люк Эванс снялись в драме «Наш сын»
фото: deadline.com

Фильм рассказывает о разводящейся паре, которая борется за опеку над своим восьмилетним сыном. Кто именно сыграл мальчика, пока неизвестно.

Режиссерское кресло занял Билл Оливер, снявший триллер «Дубликат». Постановщик также выступил сценаристом фильма вместе с поэтом и драматургом Питером Никовицем.
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