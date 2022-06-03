Эрин Мориарти и Джей Кортни скрываются от закона

Действие фильма развернется в техасском национальном парке Биг-Бенд, где в одном из трейлеров живут Джина и ее муж Клайд, вынужденный скрываться от полиции и бывших подельников, которые хотят свести с ним счеты. Измученная контролем супруга Джина хочет уйти, но неожиданно в трейлер-парк из Нью-Йорка приезжает новая пара, уставшая от городской жизни. Джина на свой страх и риск убеждает Клайда, чтобы он позволил путешественникам остаться.
В актерский состав проекта также вошли Дина Шихаби («Архив 81») и Райан Корр («По соображениям совести»). Режиссером выступит дебютант Стюарт Гатт. Съемки стартуют в этом июне на Канарских островах.
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