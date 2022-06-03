Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эрин Мориарти и Джей Кортни скрываются от закона

3 июня
2022 год

Новости кино >>
3 июня 2022
Эрин МориартиПацаны») и Джей КортниОтряд самоубийц») исполнят главные роли в нуаре «Ловя пыль» (Catching Dust), сообщает Deadline.

Эрин Мориарти и Джей Кортни скрываются от закона
фото: deadline.com

Действие фильма развернется в техасском национальном парке Биг-Бенд, где в одном из трейлеров живут Джина и ее муж Клайд, вынужденный скрываться от полиции и бывших подельников, которые хотят свести с ним счеты. Измученная контролем супруга Джина хочет уйти, но неожиданно в трейлер-парк из Нью-Йорка приезжает новая пара, уставшая от городской жизни. Джина на свой страх и риск убеждает Клайда, чтобы он позволил путешественникам остаться.

В актерский состав проекта также вошли Дина ШихабиАрхив 81») и Райан КоррПо соображениям совести»). Режиссером выступит дебютант Стюарт Гатт. Съемки стартуют в этом июне на Канарских островах.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Джей КортниЭрин Мориарти
фильмы
Архив 81Отряд самоубийцПацаныПо соображениям совести

анонс

Скорбим

Алексей Войтков
31 мая трагически погиб актёр, каскадёр Алексей Войтков.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Алёна Галлиардт
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Игорь Михайлов (IV)
Матвей Семёнов
Марат Серажетдинов
Ольга Сухарева
Илона Береш
Джон Дрю Бэрримор
Владислав Вальтер
Анджелина Джоли
Кен Кларк
Розалинд Расселл
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Манюня
комедия, приключения, экранизация
Армения, Россия, 2021
Хиросима - любовь моя
военный фильм, драма, мелодрама
Франция, Япония, 1958
Модель
драма, триллер
Россия, 2022
Своя война. Шторм в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Волк
психологический триллер, драма
Ирландия, Польша, Великобритания, 2021
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер
США, 2022
Джулур: мас-рестлинг
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Рэпер
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Приключения Буратино
детский фильм, семейное кино, сказка, экранизация
СССР, 1959
Коати. Легенда джунглей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Три кота и море приключений
детский фильм, приключения
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен