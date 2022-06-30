В любви как на войне: «Госпожа Кагуя» лишила «Стального алхимика» звания лучшего аниме в истории

, в котором, наконец, показали свидание главных героев Миюки Сироганэ и Кагуи Синомии — событие, которого поклонники ждали долгие годы.

Читать Свежие вести о «Докторе Стоуне» — еще одной значимой манге, которая вот-вот закончится