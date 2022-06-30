В любви как на войне: «Госпожа Кагуя» лишила «Стального алхимика» звания лучшего аниме в истории

На популярном аниме-портале MyAnimeList совершилась революция (если не сказать — чудо): сериал «Стальной алхимик: Братство
» от Bones
(«Моб Психо 100
», «Моя геройская академия
»), удерживавший первое место в рейтинге сайта в течение 13 лет, внезапно уступил пьедестал третьему сезону «Госпожи Кагуи: В любви как на войне
» от A-1 Pictures
(«Город, в котором меня нет
», «Визуальная тюрьма
»).
Подобного результата за последний год не смогли добиться ни «Атака титанов
», ни «Семья шпиона
», а занимавшие в разное время первую строчку «Гинтама
», «Фруктовая корзина
» или полный метр «Твое имя
» быстро утрачивали лидерство. Фанаты «Стального алхимика» внимательно следили за конкурентами и при малейшей угрозе для своего любимца тут же занижали сопернику рейтинг. Такой эффект «Госпожа Кагуя» обеспечила себе
[взрывным часовым финалом >>], в котором, наконец, показали свидание главных героев Миюки Сироганэ и Кагуи Синомии — событие, которого поклонники ждали долгие годы.
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Свежие вести о «Докторе Стоуне» — еще одной значимой манге, которая вот-вот закончится
Тем временем манга-первоисточник Аки Акасаки
подходит к концу: до финала осталось всего 14 глав. Впрочем, если автор сохранит прежний темп, то горько-сладкое удовольствие растянется почти до конца года. Вернуть фанатов в позитивное русло призван свежий анонс нового аниме по франшизе. Увы, ни формат, ни дата премьеры пока неизвестны.
Манга (и знаковое аниме) рассказывает
о нетривиальном романе двух учащихся старшей школы: молодого гения Миюки Сироганэ и первой красавицы учебного заведения Кагуи Синомии. Народная молва уже давно обручила юношу и девушку, однако их чувства только-только проклюнулись при совместной работе. Увы, ни Миюки, ни Кагуя не собираются делать первый шаг — наоборот, они готовы на самые невероятные трюки, лишь бы упрочить собственную независимость и реноме.
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