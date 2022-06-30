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В любви как на войне: «Госпожа Кагуя» лишила «Стального алхимика» звания лучшего аниме в истории

30 июня
2022 год

Новости кино >>
30 июня 2022

На популярном аниме-портале MyAnimeList совершилась революция (если не сказать — чудо): сериал «Стальной алхимик: Братство» от BonesМоб Психо 100», «Моя геройская академия»), удерживавший первое место в рейтинге сайта в течение 13 лет, внезапно уступил пьедестал третьему сезону «Госпожи Кагуи: В любви как на войне» от A-1 PicturesГород, в котором меня нет», «Визуальная тюрьма»).

В любви как на войне: «Госпожа Кагуя» лишила «Стального алхимика» звания лучшего аниме в истории

Подобного результата за последний год не смогли добиться ни «Атака титанов», ни «Семья шпиона», а занимавшие в разное время первую строчку «Гинтама», «Фруктовая корзина» или полный метр «Твое имя» быстро утрачивали лидерство. Фанаты «Стального алхимика» внимательно следили за конкурентами и при малейшей угрозе для своего любимца тут же занижали сопернику рейтинг. Такой эффект «Госпожа Кагуя» обеспечила себе
[взрывным часовым финалом >>], в котором, наконец, показали свидание главных героев Миюки Сироганэ и Кагуи Синомии — событие, которого поклонники ждали долгие годы.

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Тем временем манга-первоисточник Аки Акасаки подходит к концу: до финала осталось всего 14 глав. Впрочем, если автор сохранит прежний темп, то горько-сладкое удовольствие растянется почти до конца года. Вернуть фанатов в позитивное русло призван свежий анонс нового аниме по франшизе. Увы, ни формат, ни дата премьеры пока неизвестны.

В любви как на войне: «Госпожа Кагуя» лишила «Стального алхимика» звания лучшего аниме в истории

Манга (и знаковое аниме) рассказывает о нетривиальном романе двух учащихся старшей школы: молодого гения Миюки Сироганэ и первой красавицы учебного заведения Кагуи Синомии. Народная молва уже давно обручила юношу и девушку, однако их чувства только-только проклюнулись при совместной работе. Увы, ни Миюки, ни Кагуя не собираются делать первый шаг — наоборот, они готовы на самые невероятные трюки, лишь бы упрочить собственную независимость и реноме.
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№ 1
Игорь Федотов8   30.06.2022 - 13:11
Да надоел людям это СТАЛЬНОЙ АЛХИМИК: БРАТСТВО. вот и снесли его))). Все что больше двух сроков уже перебор. Тем более в Японии аниме развивается и не плохо, а тут старье держало рейтинг. Просто пришло... читать далее>>
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В любви как на войне: «Госпожа Кагуя» лишила «Стального алхимика» звания лучшего аниме в истории фотографии
В любви как на войне: «Госпожа Кагуя» лишила «Стального алхимика» звания лучшего аниме в истории фотографии
В любви как на войне: «Госпожа Кагуя» лишила «Стального алхимика» звания лучшего аниме в истории фотографии
В любви как на войне: «Госпожа Кагуя» лишила «Стального алхимика» звания лучшего аниме в истории фотографии
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