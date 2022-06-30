Всеволод Болдин забудет невесту в мелодраме «Без памяти любя»

«Наш проект про любовь. А у любви, как мне кажется, нет смысла… Ведь любовь – и есть сам смысл», — говорит Валерия Бурдужа.
Главная героиня мелодрамы Ирина счастлива: любимый мужчина сделал ей предложение, и они ждут ребенка, осталось только определиться с датой свадьбы. Но ее мечтам не суждено сбыться – Олег попал в аварию, и, помимо многочисленных травм, совершенно ничего не помнит, за исключением бывшей жены Яны и сына. Яна решает воспользоваться случаем и забирает Олега после больницы домой. Ира ищет встреч с Олегом, чтобы показать, как они любили друг друга, пытается воссоздавать картинки из их прошлого, чтобы к Олегу вернулась память. Но он счастлив с бывшей и все ее усилия ни к чему не приводят. Ира принимает решение оставить все попытки вернуться Олега и начинает строить свою жизнь заново, ведь ей нужно растить ребенка. Тем временем пострадавший стал понимать, что его тянет к женщине, которую он не помнит.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Всеволода Болдина, «потеря памяти для моего героя стала своего рода испытанием, чтобы он еще раз осознал, правильный ли сделал выбор, решившись на перемены».
«Думаю, это одна из тех историй, которые дают зрителю шанс поверить в любовь и доброту людей, которые нас окружают, — уверена Марина Вайнбранд. — Наш проект учит быть открытым миру, не бояться рисковать ради любимых и отдавать больше, чем брать».
обсуждение >>