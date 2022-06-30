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Всеволод Болдин забудет невесту в мелодраме «Без памяти любя»

30 июня
2022 год

Новости кино >>
30 июня 2022
Завершились съемки остросюжетной мелодрамы Карена Захарова «Без памяти любя». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», заказавшего производство картины, главные роли исполнили Валерия Бурдужа, Всеволод Болдин и Марина Вайнбранд.

Всеволод Болдин забудет невесту в мелодраме «Без памяти любя»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наш проект про любовь. А у любви, как мне кажется, нет смысла… Ведь любовь – и есть сам смысл», — говорит Валерия Бурдужа.

Главная героиня мелодрамы Ирина счастлива: любимый мужчина сделал ей предложение, и они ждут ребенка, осталось только определиться с датой свадьбы. Но ее мечтам не суждено сбыться – Олег попал в аварию, и, помимо многочисленных травм, совершенно ничего не помнит, за исключением бывшей жены Яны и сына. Яна решает воспользоваться случаем и забирает Олега после больницы домой. Ира ищет встреч с Олегом, чтобы показать, как они любили друг друга, пытается воссоздавать картинки из их прошлого, чтобы к Олегу вернулась память. Но он счастлив с бывшей и все ее усилия ни к чему не приводят. Ира принимает решение оставить все попытки вернуться Олега и начинает строить свою жизнь заново, ведь ей нужно растить ребенка. Тем временем пострадавший стал понимать, что его тянет к женщине, которую он не помнит.

Всеволод Болдин забудет невесту в мелодраме «Без памяти любя»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Всеволода Болдина, «потеря памяти для моего героя стала своего рода испытанием, чтобы он еще раз осознал, правильный ли сделал выбор, решившись на перемены».

Компанию вышеназванным составят Даниил Эйдлин, Никита Лобанов, Кристина Шелобкова и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Акопов, художник-постановщик Артём Купина, художник по костюмам Татьяна Платонова и художник по гриму Татьяна Орловская. Сценарий написали Виктория Шахназарова, Мария Тиллес и Юлий Коротко.

Всеволод Болдин забудет невесту в мелодраме «Без памяти любя»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Думаю, это одна из тех историй, которые дают зрителю шанс поверить в любовь и доброту людей, которые нас окружают, — уверена Марина Вайнбранд. — Наш проект учит быть открытым миру, не бояться рисковать ради любимых и отдавать больше, чем брать».
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обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   30.06.2022 - 13:07
Понятен уровень фильма. Бурдужа снималась в основном в примитивных сериалах, и совместных белорусско-русских фильмах, которые не выходят нигде кроме ютуба и парочки телевизионных каналов заточенных на... читать далее>>
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Всеволод Болдин забудет невесту в мелодраме «Без памяти любя» фотографии
Всеволод Болдин забудет невесту в мелодраме «Без памяти любя» фотографии
Всеволод Болдин забудет невесту в мелодраме «Без памяти любя» фотографии
Всеволод Болдин забудет невесту в мелодраме «Без памяти любя» фотографии
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