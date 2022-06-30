«Маленькому воину» вручили приз на международном детском кинофестивале «Кикифе»

«Маленькому воину
» Ильи Ермолова
вручили еще один международный приз. Маша Лобанова
, сыгравшая Гелю, отмечена наградой за лучшую женскую/детскую роль на международном детском кинофестивале «Кикифе
» (Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd Kikife), проходившем в немецком Швебиш-Гмюнде. Это крупнейший в своем роде киносмотр на юге Германии. Список лауреатов опубликован на сайте
фестиваля.
Фильм, получивший ряд призов на российских фестивалях, а также приз «Лучший европейский детский фильм» 26-го международного кинофестиваль для детей и юношества «Шлингель» (Хемниц, Германия, 2021), еще продолжает путешествие по мировым фестивалям, несмотря на разговоры об отмене российской культуры. Ожидается прокат картины в ряде стран, о чем компания-производитель «Леополис» подписала соглашение с канадской компанией Attraction Distribution.
«Маленький воин» рассказывает о 13-летнем Вите Касаткине — типичном «трудном подростке». Главным увлечением Вити является сумо, редкий для России вид спорта. Мальчик мечтает попасть на юношеский турнир по сумо, который проходит в Японии, чтобы найти своего отца и вернуть его в семью.
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Внутренняя Япония: «Маленький воин» — семейная драма о любви к сумо
Главную роль Вити Касаткина исполнил молодой дебютант Илья Сигалов
. Другие роли исполнили Камиль Ларин
, Николай Шрайбер
, Анна Слю
, Артём Быстров
, Александр Новиков
и Виктор Трубачёв
.
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