В России появится фестиваль онлайн-кинотеатров

В России появится новый киносмотр. Это первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 18 по 24 сентября на курорте «Роза Хутор». Крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022-2023. Представители сервисов обсудят вопросы, которые волнуют индустрию, определят вектор развития и взаимодействия. В фокусе внимания «Нового сезона» – премьерные сериалы, уточняет пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля
Генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин считает, что «все к этому шло. Платформы за последние два года стали реальными трендсеттерами и в части производства топовых сериалов, и в части продления зрительской жизни полнометражных фильмов, чья прокатная перспектива остается до сих пор неясной. Это новая индустрия 21-го века, удивительным образом соединившая в себе кино, телевидение и цифровые технологии, точно достойна своего фестиваля».
В рамках киносмотра пройдут вечерние смотры новых полнометражных фильмов. В числе платформ, подтвердивших свое участие: START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv. Продюсером и директором фестиваля выступит Полина Зуева.
По словам основателя и генерального продюсера START Эдуарда Илояна, «за последнее время состоялось несколько дискуссий о будущем онлайн-кинотеатров, но для понимания дальнейшего пути развития недостаточно таких коротких бесед. Нам кажется важным собраться ключевыми игроками индустрии для более основательных обсуждений трендов и планов, а также для показов главных будущих хитов».
Программу фестиваля и другие подробности объявят в ближайшее время. «Новый сезон» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
«Стриминговые сервисы ворвались в индустрию создания оригинального контента всего три-четыре года назад, но уже стали частью кинопроцесса — наряду с более классическими медиа. Мне импонирует идея, что появляется ежегодное событие, где встретятся основные игроки индустрии, чтобы представить яркие сериалы, которые в будущем зрители положат во вкладку "Буду смотреть"», — говорит директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюса и финтеха Ольга Филипук.
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