Нейрохирург Юлия Мельникова станет терапевтом в сериале «Восьмой участок»

По сюжету талантливая нейрохирург Инна Лосева (Мельникова), потеряв мужа на собственном операционном столе, вынуждена вернуться в родной городок, помогать маме после инсульта. Из-за психологической травмы она не может больше оперировать, поэтому устраивается на работу терапевтом в районную поликлинику. Лосевой доверяют восьмой участок, считающийся у терапевтов «проклятым». И вскоре Инна оказывается втянута в клубок, сплетенный из интриг и коварства не только коллег из поликлиники, но и пациентов, и даже влиятельных чиновников. В это время за сердце героини ведется ожесточенная, не всегда честная борьба.
«Персонаж Инны Лосевой интересен прежде всего насыщенной и драматичной внутренней жизнью. Она очень чувствительна к жизненному несовершенству и несправедливости. Врач по призванию — для нее превыше всего стоит врачебный долг. Глубоко и по-женски Инна тоскует по простым радостям и нуждается в любви, но для того, чтобы пустить в свое сердце кого-то, ей нужно возродиться, пережить тот внутренний надрыв, который произошел после потери мужа и любимой практики», — поведала о своей героине Юлия Мельникова.
фото: пресс-служба киностудии Team Films
В своем родном городе Инна встречает свою первую любовь – главврача поликлиники Александра Буйнова (Дубравин). Уверенный в себе карьерист и ловелас готов разрушить свой привычный жизненный уклад, чтобы добиться расположения Инны.
По словам Прохора Дубравина, его «персонаж очень неоднозначный, запутавшийся в своих чувствах и желаниях человек, которого, вроде бы, можно понять, но понимать не очень-то хочется. Я не сторонник оценивать продукт раньше времени, еще до начала процесса съёмок, но команда, собравшаяся на этот проект, уже работала вместе в рейтинговых проектах, а главное на киносъёмочной площадке — это люди, профессионалы, которые неравнодушны к тому, что они делают, так что "полный вперёд!"».
обсуждение >>