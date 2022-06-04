В параллельном мире — любовь, в нашем — тамагочи: главные новости аниме за неделю

Мы запустили телеграм-канал
про аниме, только про аниме и ничего кроме аниме (да поможет нам Пен-Пен). Studio Pierrot
тоже завели канал
, только на Youtube, где будут крутить классические тайтлы японской анимации. Студии Wit
и CloverWorks
вместе с издательством Shueisha и стримингом Aniplex открыли новую производственную артель под названием JOEN. Bandai Namco
объединились с американцами из SK Global для создания англоязычного лайв-экшна по франшизе «Тигр и кролик
» (идея, скажем так, спорная
). По слухам, Netflix
уже 4 августа покажет приквел «Безумного азарта
». А группа OLDCODEX Тацухисы Судзуки
(Дракен из «Токийских мстителей
») после скандала
с адюльтером окончательно распущена.
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.
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Россыпь анонсов по франшизе «Да благословят боги сей расчудесный мир!»
Студия CloverWorks
(«Семья шпиона
», «Приоритет чудо-яйца
») поделилась трейлером ко второму сезону «Дома теней
», а заодно назвала дату релиза: 8 июля.
Сериал рассказывает о таинственном семействе Теней, живущем в большом особняке на манер аристократов. Свои эмоции они выражают через прислуживающих им кукол, которые также чистят дом от вездесущей сажи. Эмилико, главная героиня аниме, очень старается подружиться со своей госпожой Кейт и другими куклами, попутно расследуя многочисленные мрачные секреты дома. Так, во втором сезоне появляется загадочная фигура в рубище — Роба-сама.
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Юнговские тени и стадия зеркала в аниме «Рейтинг короля»
«Созданный в Бездне
» тоже вовсю готовится к продолжению: второй сезон с подзаголовком «Солнце, вспыхнувшее в Золотом Городе
» выйдет в эфир 6 июля. Подробности — в уже третьем по счету трейлере (если пропустили — первый
и второй
).
В новом сезоне герои добираются до шестого уровня Бездны, также известного как Точка невозврата. А детально почитать о сериале студии Kinema Citrus
(«Восхождение героя щита
», «Кролика заказывали?
») можно в одной
из персональных новостей.
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Город невозврата на месте Токио — в аниме «Пузырь»
Параллельные фильмы о параллельных вселенных «Единственному мне, кто тебя любил
» и «Для каждой тебя, что я раньше любил
» обзавелись новыми трейлерами (разумеется, тоже параллельными).
О перипетиях сюжета и истории создания манги мы обмолвились вот в этом
дайджесте.
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Рецензия на «Сонни Боя»
Новый промо-ролик появился и у аниме «Лагерь на свежем воздухе. Фильм
», отправляющегося в прокат 1 июля.
В основу полнометражки от C-Station
(«Музыкальная школа звезд
», «Комнатный поход
») легла оригинальная история, не упомянутая в манге Afro: уже повзрослевшая Надэсико с подругами вновь отправляются в горы и создают идеальный кемпинг.
«Лагерь на свежем воздухе» — франшиза в жанре иясикей: здесь главное — не драма и остросюжетные трюки, а спокойный, комфортный просмотр в режиме «антистресс». На протяжении двух сезонов девушки душевно ходят в поход и лечат зрительские душевные травмы.
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«Хисонэ и Масо» — тоже трогательное аниме про полеты на драконах
Не так все спокойно в мире «Невесты чародея
», где вот-вот встретятся мальчик с Запада и рыцарь горного тумана
в заключительной части трилогии. Правда, студия Kafka
настаивает, что это начало нового аниме-проекта.
Если в основном сюжете рассказывалось о невольнице Тисэ, ставшей супругой Элиаса (жутковатого колдуна с черепом лошади на голове), то героем нового эпизода станет Габриэль — мальчик из Лондона, которого в магический мир перенес загадочный табачный запах. Релиз намечен на 9 сентября — вместе с выходом нового тома одноименной манги.
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Дым, демоны и приключения в Квартале красных фонарей — с новым сезоном «Истребителя демонов»
3 июля в народ отправляются «Сияющие ведьмы
» — новый сериал студии Shaft
(«Мартовский лев
», «История Коёми
»). Свежего видео не показали: решили, что и ключевого арта достаточно.
Спин-офф «Штурмовых ведьм
» анонсировали еще в 2018 году, а на экраны он должен был попасть в 2021-м, но не сложилось (конкретные причины корпорация Kadokawa не называет). Как бы то ни было, если «Штурмовые ведьмы» рассказывали о боевом подразделении, с помощью ножных модулей и магии сражающимся против инопланетных захватчиков в альтернативном 1944-м, то главные героини «Сияющих ведьм» относятся к войскам поддержки. Этот отряд не сражается на передовой, но с помощью песен и музыки поднимает боевой дух и помогает в трудную минуту тем, кого пришельцы Нэра лишили родного дома.
Режиссером всего сияющего и мелодичного выступает Сёдзи Саэки
, занимавшийся ключевой анимацией в сериале «Покемон
» и поставивший несколько эпизодов «Фури-кури
» и второго сезона
«Прощай, унылый учитель!
». Основных сэйю сериала объединили в айдол-группу Luminous Witches: они и исполнят музыкальное сопровождение для опенинга и эндинга.
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22 самых интересных аниме ушедшей весны
Бонус: реклама тамагочи от Bandai с Аней Форджер из «Семьи шпиона
» (в продаже с декабря текущего года). Тем временем, манга Тацуи Эндо
преодолела рубеж в 21 миллион проданных копий.
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