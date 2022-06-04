Кристофер Лэндон переснимет «Боязнь пауков»

Создатель хоррор-дилогии «Счастливого дня смерти
» Кристофер Лэндон
назначен режиссером ремейка культового комедийного ужастика Фрэнка Маршалла
«Боязнь пауков
», уверяет Deadline
.
Лэндон не только поставит ленту, но и напишет для нее сценарий. Продюсером картины выступит Джеймс Ван
, а Маршалл числится в качестве исполнительного продюсера. За производство отвечают компании Amblin Entertainment и Atomic Monster Productions.
Оригинал 1990 года с участием Джеффа Дэниэлса
, Джона Гудмана
, Харли Джейн Козак
и Джулиана Сэндза
рассказывал о большом пауке-убийце из джунглей Южной Америки, который очутился в небольшом калифорнийском городке благодаря тому, что спрятался в гробу. По приезде он познакомился с местными собратьями, и на свет появились особо опасные гибриды, способные закусать людей до смерти.
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