Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кристофер Лэндон переснимет «Боязнь пауков»

4 июня
2022 год

Новости кино >>
4 июня 2022
Создатель хоррор-дилогии «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон назначен режиссером ремейка культового комедийного ужастика Фрэнка Маршалла «Боязнь пауков», уверяет Deadline.

Кристофер Лэндон переснимет «Боязнь пауков»
фото: then24.com

Лэндон не только поставит ленту, но и напишет для нее сценарий. Продюсером картины выступит Джеймс Ван, а Маршалл числится в качестве исполнительного продюсера. За производство отвечают компании Amblin Entertainment и Atomic Monster Productions.

Оригинал 1990 года с участием Джеффа Дэниэлса, Джона Гудмана, Харли Джейн Козак и Джулиана Сэндза рассказывал о большом пауке-убийце из джунглей Южной Америки, который очутился в небольшом калифорнийском городке благодаря тому, что спрятался в гробу. По приезде он познакомился с местными собратьями, и на свет появились особо опасные гибриды, способные закусать людей до смерти.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джеймс Ван вернёт на экраны опасных пауков
персоны
Джеймс ВанДжон ГудманДжефф ДэниелсХарли Джейн КозакКристофер Бо ЛэндонФрэнк МаршаллДжулиан Сэндз
фильмы
Боязнь пауковСчастливого дня смерти

анонс

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Алёна Галлиардт
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Игорь Михайлов (IV)
Матвей Семёнов
Марат Серажетдинов
Ольга Сухарева
Илона Береш
Джон Дрю Бэрримор
Владислав Вальтер
Анджелина Джоли
Кен Кларк
Розалинд Расселл
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Манюня
комедия, приключения, экранизация
Армения, Россия, 2021
Хиросима - любовь моя
военный фильм, драма, мелодрама
Франция, Япония, 1958
Модель
драма, триллер
Россия, 2022
Своя война. Шторм в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Волк
психологический триллер, драма
Ирландия, Польша, Великобритания, 2021
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер
США, 2022
Джулур: мас-рестлинг
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Рэпер
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Приключения Буратино
детский фильм, семейное кино, сказка, экранизация
СССР, 1959
Коати. Легенда джунглей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Три кота и море приключений
детский фильм, приключения
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен