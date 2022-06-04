HBO Max отказался от «Воспитанных волками» Ридли Скотта

Фантастический сериал Ридли Скотта
«Воспитанные волками
» закроют после двух сезонов. Стриминговый сервис HBO Max отказался от производства продолжения шоу, уточняет Deadline
.
«Хотя мы не приступаем к третьему сезону "Воспитанных волками", мы безмерно благодарны звездному составу и съемочной группе, нашим создателям Аарону Гузиковскому, Ридли Скотту, Дэвиду В. Цукеру и всей команде Scott Free Productions за их прекрасный артистизм и уникальную способность погрузить фанатов в мир Kepler-22b», —
цитирует издание представителей HBO Max.
События сериала стартуют в 2145 году. Человечество захлебнулось в кровопролитной войне между верующими и атеистами. Некоторое время спустя на планете Kepler-22b в меру удачно приземляется небольшое судно с двумя андроидами, которые называют друг друга Матерью (Аманда Коллин
) и Отцом (Абубакар Салим
). Их миссия — вырастить из привезенных эмбрионов человеческих детенышей и воспитать их атеистами.
Впрочем, по словам Абубакара Салима, судьба «Воспитанных волками» окончательно еще не решена. Возможно, создателям шоу удастся «найти новый дом»
для его продления.
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