«Соколиный глаз» может получить второй сезон

Марвеловский «Соколиный глаз
» претендует на премию «Эмми 2022» в комедийных номинациях, а не в категории мини-сериала. Согласно Variety
, это намекает на планы Disney+ продлить сериал на второй сезон, однако официального подтверждения пока нет.
«Соколиный глаз» упомянут не только как претендент на звание лучшей комедии, но и в актерских номинациях. Имена Джереми Реннера
и Хейли Стейнфилд
оказались в списках лучших актеров года, а в категории второго плана вписаны Винсент Д'Онофрио
, Флоренс Пью
, Вера Фармига
, Тони Далтон
, Фра Фи и Алакуа Кокс. Шоу предстоит побороться за победу с «Барри
» и «Тедом Лассо
».
Тем временем, «Локи
» попал в драматическую секцию, а «Лунный рыцарь
» заявлен среди мини-сериалов.
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