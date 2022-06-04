«Соколиный глаз» может получить второй сезон

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Фантастический сериал закроют после двух сезонов

HBO Max отказался от «Воспитанных волками» Ридли Скотта

4 июня

В параллельном мире — любовь, в нашем — тамагочи: главные новости аниме за неделю

Тени и чародеи, ведьмы и айдолы, пещеры и золотые города