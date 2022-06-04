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«Соколиный глаз» может получить второй сезон

4 июня
2022 год

Новости кино >>
4 июня 2022
Марвеловский «Соколиный глаз» претендует на премию «Эмми 2022» в комедийных номинациях, а не в категории мини-сериала. Согласно Variety, это намекает на планы Disney+ продлить сериал на второй сезон, однако официального подтверждения пока нет.

«Соколиный глаз» может получить второй сезон

«Соколиный глаз» упомянут не только как претендент на звание лучшей комедии, но и в актерских номинациях. Имена Джереми Реннера и Хейли Стейнфилд оказались в списках лучших актеров года, а в категории второго плана вписаны Винсент Д'Онофрио, Флоренс Пью, Вера Фармига, Тони Далтон, Фра Фи и Алакуа Кокс. Шоу предстоит побороться за победу с «Барри» и «Тедом Лассо».

Тем временем, «Локи» попал в драматическую секцию, а «Лунный рыцарь» заявлен среди мини-сериалов.
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