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Джош Дюамель попадет в тюрьму на спутнике Юпитера

4 июня
2022 год

Новости кино >>
4 июня 2022
В сети появился геймплейный трейлер хоррора The Callisto Protocol, в котором главного героя озвучил Джош Дюамель.



Ролик игры был представлен публике в рамках мероприятия State of Play, проведенного Sony. Благодаря видео стало известно, что The Callisto Protocol поступит в продажу через полгода, 2 декабря.

Согласно ComicBook, Дюамелю достался образ пилота грузового корабля Джейкоба Ли, который в 2320 году должен выбраться из тюрьмы «Черный металл» на спутнике Юпитера Каллисто. Попутно он узнает страшные тайны об этом месте и знакомится на своей шкуре с местными опасными мутантами, прозванными биофагами. Поскольку Ли далек о военного дела, то ему предстоит ради выживания освоить многие орудия убийства.


По словам актера, он работает над игрой уже три года и счастлив, что наконец-то может рассказать о ней. Джош отметил, что грядущий хоррор «безумен».

The Callisto Protocol является прямым последователем Dead Space. Оно и понятно, ведь над игрой работает создатель культовой серии Глен Шофилд вместе со своей студией Striking Distance. Релиз хоррора состоится на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X и S. Примечательно, что ремейк первого Dead Space станет доступен буквально через полтора месяца после выхода детища Шофилда, 27 января 2023-го.
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Джош Дюамель попадет в тюрьму на спутнике Юпитера фотографии
Джош Дюамель попадет в тюрьму на спутнике Юпитера фотографии
Джош Дюамель попадет в тюрьму на спутнике Юпитера фотографии
Джош Дюамель попадет в тюрьму на спутнике Юпитера фотографии
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