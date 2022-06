Джош Дюамель попадет в тюрьму на спутнике Юпитера

В сети появился геймплейный трейлер хоррора The Callisto Protocol, в котором главного героя озвучил Джош Дюамель Ролик игры был представлен публике в рамках мероприятия State of Play, проведенного Sony. Благодаря видео стало известно, что The Callisto Protocol поступит в продажу через полгода, 2 декабря.Согласно ComicBook , Дюамелю достался образ пилота грузового корабля Джейкоба Ли, который в 2320 году должен выбраться из тюрьмы «Черный металл» на спутнике Юпитера Каллисто. Попутно он узнает страшные тайны об этом месте и знакомится на своей шкуре с местными опасными мутантами, прозванными биофагами. Поскольку Ли далек о военного дела, то ему предстоит ради выживания освоить многие орудия убийства.По словам актера, он работает над игрой уже три года и счастлив, что наконец-то может рассказать о ней. Джош отметил, что грядущий хоррор «безумен».The Callisto Protocol является прямым последователем Dead Space. Оно и понятно, ведь над игрой работает создатель культовой серии Глен Шофилд вместе со своей студией Striking Distance. Релиз хоррора состоится на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X и S. Примечательно, что ремейк первого Dead Space станет доступен буквально через полтора месяца после выхода детища Шофилда, 27 января 2023-го.