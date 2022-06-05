Премьера фильма Александра Ханта «Межсезонье» состоится в девяти российских городах

Премьерные показы криминального приключенческого фильма Александра Ханта
«Межсезонье
» пройдут с 14 по 24 июня в девяти российских городах. Об этом сообщается на сайте
картины.
В течение десяти дней режиссер представит свой фильм зрителям Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и Воронежа. В рамках показов пройдут творческие встречи с Хантом и главными героями картины, мастер-классы, актерские тренинги и выставки.
По сюжету Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места. Главные роли сыграли Женя Виноградова
, Игорь Иванов
, Ольга Саханова
, Жанна Пугачёва
и Константин Гацалов
.
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По словам Александра Ханта, цель фильма — «дать подросткам высказаться и сделать так, чтобы их услышали. Для нас очень важно разобраться в проблеме существующих противоречий между поколениями».
«Межсезонье» признали лучшим фильмом фестиваля «Алафейская гора» в Тобольске, а также завоевало приз молодого жюри FIPRESCI 37-го Варшавского международного кинофестиваля. В российский прокат лента выйдет 23 июня.
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