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Эван Рэйчел Вуд и Джеймс Марсден вернутся в «Мир Дикого Запада»

5 июня
2022 год

Новости кино >>
5 июня 2022

Эван Рэйчел Вуд и Джеймс Марсден появятся в четвертом сезоне «Мира Дикого Запада», уверяет Deadline.

Эван Рэйчел Вуд и Джеймс Марсден вернутся в «Мир Дикого Запада»

По словам создательницы сериала Лизы Джой, «Долорес мертва. Но мне очень нравится Эван, и она любит нашу историю, поэтому мне пришлось вернуть ее. Мы пишем для нее совершенно нового персонажа». Сама Вуд добавила, что ее героиня Кристина — «обычная женщина, живущая в большом городе и пытающаяся преуспеть в качестве писателя. На самом деле с ней никогда ничего не случается».

Кристина обитает в городе, похожем на Нью-Йорк. Она живет со своей соседкой по комнате, которую играет Ариана ДеБос. По сюжету персонаж Вуд будет встречаться с мужчиной, похожим на Джеймса Марсдена.

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«Иногда нужно уйти, чтобы вернуться. На этом шоу мы учимся говорить загадочно. Сериалу уже семь лет, и да, это потрясающе - быть его частью и видеть, как развивается история. С самого начала я не знал, , куда все это приведет, но теперь рад стать свидетелем процесса», — прокомментировал свое возвращение Марсден, игравший Тедди в первом и втором сезонах «Мира Дикого запада».

В сериале также следует ожидать появление персонажей Джеффри Райта, Анжелы Сарафян, Авроры Периньо и Люка Хемсворта. Четвертый сезон стартует 26 июня.
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