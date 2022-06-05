Эван Рэйчел Вуд и Джеймс Марсден вернутся в «Мир Дикого Запада»

Эван Рэйчел Вуд
и Джеймс Марсден
появятся в четвертом сезоне «Мира Дикого Запада
», уверяет Deadline
.
По словам создательницы сериала Лизы Джой
, «Долорес мертва. Но мне очень нравится Эван, и она любит нашу историю, поэтому мне пришлось вернуть ее. Мы пишем для нее совершенно нового персонажа».
Сама Вуд добавила, что ее героиня Кристина — «обычная женщина, живущая в большом городе и пытающаяся преуспеть в качестве писателя. На самом деле с ней никогда ничего не случается».
Кристина обитает в городе, похожем на Нью-Йорк. Она живет со своей соседкой по комнате, которую играет Ариана ДеБос
. По сюжету персонаж Вуд будет встречаться с мужчиной, похожим на Джеймса Марсдена.
Читать
Смотреть онлайн: корейский «Бумажный дом», «Человек против пчелы» и продолжение «Пацанов»
«Иногда нужно уйти, чтобы вернуться. На этом шоу мы учимся говорить загадочно. Сериалу уже семь лет, и да, это потрясающе - быть его частью и видеть, как развивается история. С самого начала я не знал, , куда все это приведет, но теперь рад стать свидетелем процесса», —
прокомментировал свое возвращение Марсден, игравший Тедди в первом и втором сезонах «Мира Дикого запада».
В сериале также следует ожидать появление персонажей Джеффри Райта
, Анжелы Сарафян
, Авроры Периньо
и Люка Хемсворта. Четвертый сезон стартует 26 июня.
обсуждение >>