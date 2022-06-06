Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» получил главный приз анимационной премии «Икар»

Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии
» Алексея Цицилина
назван лучшей полнометражной работой на анимационной премии «Икар
», сообщает пресс-служба смотра.
фото: К/ф «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»
Актерского «Икара» получил Сергей Маковецкий
, озвучивший Князя в картине «Три богатыря и конь на троне
». В категории короткого метра победу одержала лента «Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь
», за эту работу Илья Шекиладзе был признан лучшим аниматором. В секции «Эпизод» отметили серию «Здравствуй, мой дневничок!» из «Смешариков. Новый сезон
».
Среди анимационных персонажей был выбран Лев из мультфильма «Синий лев
». В номинации «Мастер» наградили заслуженного художника РФ Эльвиру Маслову. Лучшим стартапом был назван мультфильм «Соня и Лёня
».
Режиссерская награда досталась Леониду Шмелькову
за «Огурцы
». Звания лучшего сценариста удостоили Варю Яковлеву («Жизнь-паскуда
»). Среди художников победу одержала Лиля Ниаури («Белый-белый день
»), лучшим звукорежиссером назвали Алексея Просвирнина
(«Завтрак для улиток
»), а композитором — Артема Васильева
(«Мой друг Тигр
»). Екатерину Пискареву, работавшую над сериалом «Капризка
», наградили как концепт-художника. В категории «Дело» главный приз достался «Левису
» Макса Куликова.
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