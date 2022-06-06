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Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» получил главный приз анимационной премии «Икар»

6 июня
2022 год

Новости кино >>
6 июня 2022
Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» Алексея Цицилина назван лучшей полнометражной работой на анимационной премии «Икар», сообщает пресс-служба смотра.

Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» получил главный приз анимационной премии «Икар»
фото: К/ф «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»

Актерского «Икара» получил Сергей Маковецкий, озвучивший Князя в картине «Три богатыря и конь на троне». В категории короткого метра победу одержала лента «Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь», за эту работу Илья Шекиладзе был признан лучшим аниматором. В секции «Эпизод» отметили серию «Здравствуй, мой дневничок!» из «Смешариков. Новый сезон».

Среди анимационных персонажей был выбран Лев из мультфильма «Синий лев». В номинации «Мастер» наградили заслуженного художника РФ Эльвиру Маслову. Лучшим стартапом был назван мультфильм «Соня и Лёня».

Режиссерская награда досталась Леониду Шмелькову за «Огурцы». Звания лучшего сценариста удостоили Варю Яковлеву («Жизнь-паскуда»). Среди художников победу одержала Лиля Ниаури («Белый-белый день»), лучшим звукорежиссером назвали Алексея ПросвирнинаЗавтрак для улиток»), а композитором — Артема ВасильеваМой друг Тигр»). Екатерину Пискареву, работавшую над сериалом «Капризка», наградили как концепт-художника. В категории «Дело» главный приз достался «Левису» Макса Куликова.
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