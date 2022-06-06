Валентина Ляпина и Максим Сапрыкин решают сбежать из провинции в роуд-муви «Жиза»

По сюжету доведенные до отчаяния 15-летние детдомовцы — самая красивая девочка класса Полина и безответно влюбленный в нее Якут — решают сбежать из маленького провинциального городка, украв деньги главаря местной подростковой банды.
«Для меня "Жиза" — это сериал о любви и ее дефиците в этом мире, об ответственности за свои поступки не только перед другими, но и перед самим собой. Истории главных героев Полины и Якута — жесткие и правдивые, поэтому практически после каждого съемочного дня мне было плохо морально и физически. Тема жизни в детдоме у нас практически нигде не афишируется, а там есть о чем говорить и что менять», — делится Валентина Ляпина.
Как рассказывает Арсений Робак, для которого «Жиза» стала первым опытом в режиссуре, сценарий роуд-муви родился во время карантина в 2020-м из идеи Александра Пронина, расписанной буквально на несколько страниц, но уже тогда было понятно, что это история для поколения TikTok.
«Изначально я видел пилот сериала, мне понравились тональность повествования, живые и необычные персонажи, показывающие социальный срез, и, конечно, игра молодых актеров, — рассказывает Александр Робак, сыгравший отца главного героя. — "Жиза" — режиссерский дебют Арсения, но я не волновался за него. Он взрослый человек, профессионал, получивший актерское и режиссерское образование. У Арсения есть свое понимание и видение, какой должна получиться эта история, поэтому я старался максимально дистанцироваться и не давать никаких советов с точки зрения режиссуры».
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