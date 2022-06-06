Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Валентина Ляпина и Максим Сапрыкин решают сбежать из провинции в роуд-муви «Жиза»

6 июня
2022 год

Новости кино >>
6 июня 2022
Премьера режиссерского дебюта Арсения Робака «Жиза» состоится 23 июня на START. Главные роли в подростковом сериале исполнили Максим СапрыкинКрюк») и Валентина ЛяпинаМир! Дружба! Жвачка!»), сообщает пресс-служба видеосервиса.

Валентина Ляпина и Максим Сапрыкин решают сбежать из провинции в роуд-муви «Жиза»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

По сюжету доведенные до отчаяния 15-летние детдомовцы — самая красивая девочка класса Полина и безответно влюбленный в нее Якут — решают сбежать из маленького провинциального городка, украв деньги главаря местной подростковой банды.

«Для меня "Жиза" — это сериал о любви и ее дефиците в этом мире, об ответственности за свои поступки не только перед другими, но и перед самим собой. Истории главных героев Полины и Якута — жесткие и правдивые, поэтому практически после каждого съемочного дня мне было плохо морально и физически. Тема жизни в детдоме у нас практически нигде не афишируется, а там есть о чем говорить и что менять», — делится Валентина Ляпина.

В сериале также сыграли Александр Робак, Никита Кологривый, Григорий Верник, Джемал Тетруашвили, Карина Александрова, Михаил Тарабукин и другие.

Валентина Ляпина и Максим Сапрыкин решают сбежать из провинции в роуд-муви «Жиза»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Как рассказывает Арсений Робак, для которого «Жиза» стала первым опытом в режиссуре, сценарий роуд-муви родился во время карантина в 2020-м из идеи Александра Пронина, расписанной буквально на несколько страниц, но уже тогда было понятно, что это история для поколения TikTok.

«Изначально я видел пилот сериала, мне понравились тональность повествования, живые и необычные персонажи, показывающие социальный срез, и, конечно, игра молодых актеров, — рассказывает Александр Робак, сыгравший отца главного героя. — "Жиза" — режиссерский дебют Арсения, но я не волновался за него. Он взрослый человек, профессионал, получивший актерское и режиссерское образование. У Арсения есть свое понимание и видение, какой должна получиться эта история, поэтому я старался максимально дистанцироваться и не давать никаких советов с точки зрения режиссуры».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: корейский «Бумажный дом», «Человек против пчелы» и продолжение «Пацанов»
Режиссерским дебютом Арсения Робака станет сериал о подростках «Жиза»
Поиск по меткам
START
персоны
Карина Александрова (II)Григорий ВерникНикита КологривыйВалентина ЛяпинаАлександр Пронин (II)Александр РобакАрсений РобакМаксим СапрыкинМихаил ТарабукинДжемал Тетруашвили
фильмы
ЖизаКрюкМир, дружба, жвачка

фотографии >>
Валентина Ляпина и Максим Сапрыкин решают сбежать из провинции в роуд-муви «Жиза» фотографии
Валентина Ляпина и Максим Сапрыкин решают сбежать из провинции в роуд-муви «Жиза» фотографии
Валентина Ляпина и Максим Сапрыкин решают сбежать из провинции в роуд-муви «Жиза» фотографии
Валентина Ляпина и Максим Сапрыкин решают сбежать из провинции в роуд-муви «Жиза» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Зиновий Ройзман
6 июня ушёл из жизни режиссёр Зиновий Ройзман.
Тамара Сердюкова
6 июня ушла из жизни актриса Тамара Сердюкова.
Темур Чхеидзе
5 июня ушёл из жизни режиссёр Темур Чхеидзе.
Владимир Маляр
2 июня ушёл из жизни актёр Владимир Маляр.
Сергей Серебряный
27 мая ушёл из жизни продюсер Сергей Серебряный.

День рождения >>

Бари Алибасов
Игорь Добряков
Сайдо Курбанов
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Владимир Сычёв
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Инглунд
Лиана Орфей
Билли Уайтлоу
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Достучаться до небес
драма, криминальный фильм
Германия, 1997
Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Два холма (сериал)
комедийная антиутопия
Россия, 2022
Чиполлино
детский фильм, сказка, экранизация
СССР, 1961
Пропавшая
триллер
США, 2022
Американская «мечта»
драма, социальная драма
США, 2020
Голоса Арктики
Россия, 2022
Кощей. Похититель невест
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Молодой человек
комедия
Россия, 2022
Одержимые
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2021
Одна
фильм-катастрофа
Россия, 2022
Эннио. Маэстро
биография, музыкальный фильм
Бельгия, Италия, Нидерланды, Япония, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен