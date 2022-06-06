Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Белый рассвет»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Телепремьера «Регби» состоится 20 июня на СТС

6 июня
2022 год

Новости кино >>
6 июня 2022

Телепремьера сериала «Регби» с Олегом Гаасом, Маргаритой Аброськиной и Сергеем Селиным состоится 20 июня на СТС, сообщает пресс-служба канала.

Телепремьера «Регби» состоится 20 июня на СТС
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, своенравная девушка идет в женское регби. В мужской команде того же клуба играет угрюмый Макс, который по вечерам вынужден драться еще и на ринге. Честный, бескомпромиссный и жестокий мир спорта помогает героям найти дорогу к себе.

Перед съемками актеры несколько месяцев тренировались на базе Академии регби-клуба ЦСКА. «У нас была почти голливудская подготовка. Я ходила в тренировочный центр ЦСКА к главному тренеру по спортивной гимнастике. А потом нас с другими актрисами отправили на сборы. Мы жили с женской командой ЦСКА по регби: с таким же распорядком дня, двумя тренировками в день и кроссом, чтобы основательно погрузиться в мир регби и научиться играть», — вспоминает Маргарита Аброськина.

Телепремьера «Регби» состоится 20 июня на СТС
фото: Пресс-служба СТС

Сериал создавался при поддержке Федерации регби России и ЦСКА, чьи консультанты и тренеры дежурили на площадке. Также в съемках принимали участие игроки женских и мужских клубов, а в кадр попало больше 130 московских локаций, включая стадионы «Фили», «Слава» и «Вымпел», спортивный центр «Ватутинки», дворец спортивных единоборств ЦСКА, парк-отель «Покровское» и многое другое.

Олимпийскую стойкость продемонстрировал и Олег Гаас: «Я ходил в бассейн и зал, качался, чтобы стать похожим на регбиста, потому что в кадре нужна правда. У нас были две или три регбийные тренировки в неделю. Занимались на улице до десяти вечера, и неважно, ливень или жара. Но мне понравилась игра, потому что это настоящий мужской спорт для викингов».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
СТС
персоны
Маргарита АброськинаОлег ГаасСергей Селин
фильмы
Регби

анонс

Деконструкция «Белый рассвет»

Скорбим

Зиновий Ройзман
6 июня ушёл из жизни режиссёр Зиновий Ройзман.
Тамара Сердюкова
6 июня ушла из жизни актриса Тамара Сердюкова.
Темур Чхеидзе
5 июня ушёл из жизни режиссёр Темур Чхеидзе.
Владимир Маляр
2 июня ушёл из жизни актёр Владимир Маляр.
Сергей Серебряный
27 мая ушёл из жизни продюсер Сергей Серебряный.

День рождения >>

Бари Алибасов
Игорь Добряков
Сайдо Курбанов
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Владимир Сычёв
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Инглунд
Лиана Орфей
Билли Уайтлоу
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Достучаться до небес
драма, криминальный фильм
Германия, 1997
Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Два холма (сериал)
комедийная антиутопия
Россия, 2022
Чиполлино
детский фильм, сказка, экранизация
СССР, 1961
Пропавшая
триллер
США, 2022
Американская «мечта»
драма, социальная драма
США, 2020
Голоса Арктики
Россия, 2022
Кощей. Похититель невест
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Молодой человек
комедия
Россия, 2022
Одержимые
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2021
Одна
фильм-катастрофа
Россия, 2022
Эннио. Маэстро
биография, музыкальный фильм
Бельгия, Италия, Нидерланды, Япония, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен