Телепремьера «Регби» состоится 20 июня на СТС

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, своенравная девушка идет в женское регби. В мужской команде того же клуба играет угрюмый Макс, который по вечерам вынужден драться еще и на ринге. Честный, бескомпромиссный и жестокий мир спорта помогает героям найти дорогу к себе.
Перед съемками актеры несколько месяцев тренировались на базе Академии регби-клуба ЦСКА. «У нас была почти голливудская подготовка. Я ходила в тренировочный центр ЦСКА к главному тренеру по спортивной гимнастике. А потом нас с другими актрисами отправили на сборы. Мы жили с женской командой ЦСКА по регби: с таким же распорядком дня, двумя тренировками в день и кроссом, чтобы основательно погрузиться в мир регби и научиться играть», — вспоминает Маргарита Аброськина.
фото: Пресс-служба СТС
Сериал создавался при поддержке Федерации регби России и ЦСКА, чьи консультанты и тренеры дежурили на площадке. Также в съемках принимали участие игроки женских и мужских клубов, а в кадр попало больше 130 московских локаций, включая стадионы «Фили», «Слава» и «Вымпел», спортивный центр «Ватутинки», дворец спортивных единоборств ЦСКА, парк-отель «Покровское» и многое другое.
Олимпийскую стойкость продемонстрировал и Олег Гаас: «Я ходил в бассейн и зал, качался, чтобы стать похожим на регбиста, потому что в кадре нужна правда. У нас были две или три регбийные тренировки в неделю. Занимались на улице до десяти вечера, и неважно, ливень или жара. Но мне понравилась игра, потому что это настоящий мужской спорт для викингов».
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