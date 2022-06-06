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«Милиционер с Рублевки» возвращается со вторым сезоном

6 июня
2022 год

Новости кино >>
6 июня 2022
Второй сезон ««Милиционера с Рублевки»» стартует 20 июня в эфире ТНТ. К своим ролям вернутся Артем Сучков, Ольга Виниченко, Юрий Грубник и Артем Жигулин, сообщает пресс-служба телеканала.

«Милиционер с Рублевки» возвращается со вторым сезоном
фото: Пресс-служба ТНТ

Выпускник школы милиции Володя Яковлев уже обосновался в рублевском отделении и сработался со своей напарницей – следовательницей Машей Гудковой. Теперь ему поручают более сложные дела, для которых придется изучить карате и субкультуры девяностых, столкнуться с пиратством и миром лихого криминала.

«Яковлев во втором сезоне, как он сам думает, стал еще мудрее, краше и брутальнее. Правда, его поступки убеждают зрителей в обратном. Каждая серия – это либо очень теплое, либо какое-то захватывающее, либо яркое воспоминание прошлых лет. А даже если ты не помнишь, то, что показывают на экране, ты об этом обязательно слышал. Я и DOOM помню, и реслинг смотрел, и даже в реслинг играл… Однажды даже чуть брата не покалечил, когда мы надели фуфайки и прыгали друг на друга, как реслеры с канатов. Во втором сезоне мы лазили по стройкам, прыгали по гаражам, устраивали засады и снимали массовые драки. Продолжение абсолютно точно стало более экшеновым», — рассказал Артем Сучков.
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обсуждение >>
№ 1
_free_soul_   6.06.2022 - 19:24
Я не понимаю смысла создания кинофильмов и сериалов с уже нам знакомыми названиями, а более того - повторяющимся сюжетами. Неужели нет каких-либо других актуальных тем для кинематографа? читать далее>>
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«Милиционер с Рублевки» возвращается со вторым сезоном фотографии
«Милиционер с Рублевки» возвращается со вторым сезоном фотографии
«Милиционер с Рублевки» возвращается со вторым сезоном фотографии
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