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Кристоф Вальц сыграет Билли Уайлдера

6 июня
2022 год

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6 июня 2022

Кристоф Вальц сыграет легендарного кинорежиссера Билли Уайлдера — шестикратного обладателя премии «Оскар», автора картин «В джазе только девушки», «Квартира», «Сансет бульвар» — в фильме «Билли Уайлдер и я», сообщает The Hollywood Reporter.

Кристоф Вальц сыграет Билли Уайлдера
фото: Getty Images

Действие развернется летом 1977 года, когда некая молодая женщина начинает работать на Уайлдера и его коллегу-сценариста Изи Даймонда во время съемок «Федоры» в Греции. Затем она отправляется в Германию, чтобы продолжить работу над фильмом, и знакомится с историей семьи постановщика.

Режиссерское кресло займет Стивен Фрирз. Проект описывается одновременно как история взросления и байопик. Сюжет основан на романе Джонатана Коу «Мистер Уайлдер и я». Для экрана его адаптирует Кристофер Хэмптон, отмеченный на премии «Оскар» за сценарии картин «Опасные связи» и «Отец».

Съемки стартуют в 2023 году.
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