Кристоф Вальц сыграет Билли Уайлдера

Действие развернется летом 1977 года, когда некая молодая женщина начинает работать на Уайлдера и его коллегу-сценариста Изи Даймонда во время съемок «Федоры» в Греции. Затем она отправляется в Германию, чтобы продолжить работу над фильмом, и знакомится с историей семьи постановщика.
Режиссерское кресло займет Стивен Фрирз. Проект описывается одновременно как история взросления и байопик. Сюжет основан на романе Джонатана Коу «Мистер Уайлдер и я». Для экрана его адаптирует Кристофер Хэмптон, отмеченный на премии «Оскар» за сценарии картин «Опасные связи» и «Отец».
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