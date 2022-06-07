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Каждый сам за себя: первый трейлер аниме «Безумный азарт: Близнецы»

7 июня
2022 год

Новости кино >>
7 июня 2022
Netflix устроил череду анонсов — показали и трейлер сериала «Безумный азарт: Близнецы». Спин-офф одноименного сериала делает студия MAPPAМагическая битва», финал «Атаки титанов»), а премьера, как и планировалось, будет в августе — четвертого числа.



Как и в оригинальном сериале, действие развернется в академии Хяккао — одном из наиболее престижных учебных заведений Японии. Образовательные и творческие достижения здесь никого не интересуют: показатель успеваемости определяют азартные игры, за день можно проиграть баснословную сумму, свободу или даже жизнь. Сюжет «Близнецов» развернется за год до поступления Юмэко Дзабами, а все внимание будет приковано к Мэри Саотомэ — девушке из обычной семьи, которой посчастливилось поступить в столь элитную академию. Здесь ей предстоит узнать о безумных правилах Хяккао и открыть в себе неудержимую страсть к азартным играм.

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Режиссером выступит Юитиро Хаяси — постановщик «Дорохэдоро», финала «Атаки титанов» и «Безумного азарта», где он также отвечал за раскадровку (аналогичную работу Хаяси проделал на «Красной черте» и «Коде Гиас». Мэри Саотомэ вновь заговорит голосом Минами Танаки.

Каждый сам за себя: первый трейлер аниме «Безумный азарт: Близнецы»

Аниме-адаптация манги Хомуры Кавамото вышла в 2017 году. В настоящее время выпущено два сезона, и точка в истории еще не поставлена. Несмотря на ответвления во франшизе, есть основания в недалеком будущем ожидать анонса нового сезона.
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Каждый сам за себя: первый трейлер аниме «Безумный азарт: Близнецы» фотографии
Каждый сам за себя: первый трейлер аниме «Безумный азарт: Близнецы» фотографии
Каждый сам за себя: первый трейлер аниме «Безумный азарт: Близнецы» фотографии
Каждый сам за себя: первый трейлер аниме «Безумный азарт: Близнецы» фотографии
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анонс

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