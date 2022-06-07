Каждый сам за себя: первый трейлер аниме «Безумный азарт: Близнецы»

Netflix
устроил череду анонсов — показали и трейлер сериала «Безумный азарт: Близнецы
». Спин-офф одноименного сериала
делает студия MAPPA
(«Магическая битва
», финал «Атаки титанов
»), а премьера, как и планировалось
, будет в августе — четвертого числа.
Как и в оригинальном сериале, действие развернется в академии Хяккао — одном из наиболее престижных учебных заведений Японии. Образовательные и творческие достижения здесь никого не интересуют: показатель успеваемости определяют азартные игры, за день можно проиграть баснословную сумму, свободу или даже жизнь. Сюжет «Близнецов» развернется за год до поступления Юмэко Дзабами, а все внимание будет приковано к Мэри Саотомэ — девушке из обычной семьи, которой посчастливилось поступить в столь элитную академию. Здесь ей предстоит узнать о безумных правилах Хяккао и открыть в себе неудержимую страсть к азартным играм.
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«Семья шпиона» — все, что нужно знать о главном аниме-хите весны
Режиссером выступит Юитиро Хаяси
— постановщик «Дорохэдоро
», финала «Атаки титанов» и «Безумного азарта», где он также отвечал за раскадровку (аналогичную работу Хаяси проделал на «Красной черте
» и «Коде Гиас
». Мэри Саотомэ вновь заговорит голосом Минами Танаки
.
Аниме-адаптация манги Хомуры Кавамото
вышла в 2017 году. В настоящее время выпущено два сезона, и точка в истории еще не поставлена. Несмотря на ответвления во франшизе, есть основания в недалеком будущем ожидать анонса нового сезона.
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