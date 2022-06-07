«Заключение» с Викторией Исаковой стартует 14 июня

По словам режиссера Сергея Попова, «это сериал о сильной женщине, сегодня эта тема в тренде. Я собственно, когда уговаривал Вику, ей так и сказал: "Давай сыграешь женщину, которую все принимают за комиссара, а на самом деле она очень нежная, ранимая и одинокая в этом большом городе?" Вика сама производит впечатление волевой барышни, но при этом она удивительно тонкая, хрупкая, звонкая и очень ранимая. Мы специально нашли ей такую квартиру, где большие окна – видно город, и она одна сидит все время на подоконнике. Или за большим длинным столом, который мы специально сделали для съемок. Я просил художника-постановщика, чтобы он и квартиру героини сделал как операционную — там все стерильно. Вроде все хорошо, но настолько стерильно, что очень чувствуется одиночество героини. И эта стерильность — она и в интерьере, и в минималистичных монохромных костюмах героини».
Исакова играет Веру Елагину – блестящего хирурга, специализирующегося на плановой абдоминальной хирургии. Профессия научила ее быть решительной и жесткой, уметь прятать свои чувства. Перфекционизм Веры относится к работе, одежде, семье. Она всегда идеально выглядит, но ее близкие и друзья не могут соответствовать ее завышенным требованиям. В итоге, муж Веры ушел, она живет с дочерью-подростком. Однажды Вера узнает, что при странных обстоятельствах погибла ее пациентка — 16-летняя Зоя. В свое время Вера по подложным рецептам помогала Зое, перенесшей операцию, приобрести опиоидные анальгетики. Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Пытаясь разобраться, что произошло с ее пациенткой, Вера начинает сотрудничать со следователем Пахомовым (Куличков), параллельно помогая капитану в раскрытии еще одного преступления. Тем временем, тучи над самой Верой сгущаются, суд дает ей реальный срок: четыре года с запретом на профессию. Однако, прокуратура предлагает ей сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете. Вере надевают на ногу браслет, и теперь Пахомов становится ее надзирателем
фото: пресс-служба Первого канала
«В душе-то он как раз не суровый, это скорее специфика профессии и одинокой жизни накладывает на него отпечаток. Но в сериале есть несколько сцен, где в нем видны даже какие-то детские проявления – радость, открытость. Он со своей собакой, влюбленный в Веру… не супермен, а мальчишка, который влюбился впервые. В сериале сцепка происходит на отношениях между Пахомовым и Верой – в них есть и теплота, и привязанность, они ценят друг друга… показаны и слабости героев – в сериале вы не найдете "стального" человека как Глеб Жеглов», — поведал о своем персонаже Дмитрий Куличков.
Сергей Попов рассказал о том, как Куличкову «придумали целую историю — откуда он вообще взялся, как попал на эту работу, почему у него такая травма. Ему нельзя волноваться, поэтому собакой и котом он себя успокаивает. Мы придумали целый мир, в котором он живет — скворечник, практически как у Карлсона. С Викой через костюмы мы тоже показывали как меняется ее образ. У нас есть несколько сцен подряд – утренних, где она причесывается и умывается. В ванной, за самым простым занятием – где она чистит зубы и делает прическу – мы видим одни и те же действия, но в зависимости от отношения героини к происходящему, они меняются — этакий "эффект Кулешова" в действии». Режиссер также восхищается работой исполнителей ролей второго плана: «Виталий Кищенко, Мария Смольникова – это все мои любимые артисты, которые, согласились на роли не из-за гонораров, а по дружбе. Роли не очень большие, но мне было важно позвать хороших артистов, чтобы они могли сделать роль из небольшого количества эпизодов более глубокой. Некий бэкграунд, который они с собой приносили, делал их роли объемней. Маша Смольникова к тому же была беременна во время съемок, а мы за городом снимали до глубокой ночи — ужасно не хотелось ее мучить, но она все выдержала».
Название детектива как нельзя лучше передает замысел проекта, работая сразу в нескольких направлениях. «Изначально сериал назывался "Линк", так как в первом варианте сценария была немецкая фамилия у героини. "Заключение" — название намного круче, потому что оно двойное. Первый смысл – героиня выдает свое заключение по делу. И второй — ее реальное заключение. Есть даже третий смысл — на самом деле в процессе все больше и больше выясняется, не была ли та ее жизнь «заключением»? Она врач от бога, который все сделает для пациента, несмотря на правила. Героиня все время подключается эмоционально, а также мы видим ее нежелание находиться под контролем, — рассказал продюсер Алексей Моисеев, после чего вспомнил один из эпизодов на съемочной площадке. — В первой серии, до того как героиню обвиняют в подделке рецептов, у нас светит солнце в кадре, а потом становится пасмурно. Получилось это не специально, но картинка очень соответствовала истории. Нам хотелось, чтобы были дела как в сериалах HBO, когда в последней сцене все может перевернуться с ног на голову».
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