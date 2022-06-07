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«Заключение» с Викторией Исаковой стартует 14 июня

7 июня
2022 год

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7 июня 2022

На Первом канале с 14 по 16 июня в 21.45 состоится премьера детектива Сергея Попова «Заключение» с Викторией Исаковой в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, компанию актрисе составили Дмитрий Куличков, Виталий Кищенко, Михаил Ширяев, Мария Смольникова, Владислав Ветров, Алексей Розин, Александр Фисенко, Маргарита Дьяченкова, Константин Шелестун, Назир Жуков, Сергей Каплунов, Анастасия Лебедева, Платон Саввин и Александр Орав.

«Заключение» с Викторией Исаковой стартует 14 июня
фото: пресс-служба Первого канала

По словам режиссера Сергея Попова, «это сериал о сильной женщине, сегодня эта тема в тренде. Я собственно, когда уговаривал Вику, ей так и сказал: "Давай сыграешь женщину, которую все принимают за комиссара, а на самом деле она очень нежная, ранимая и одинокая в этом большом городе?" Вика сама производит впечатление волевой барышни, но при этом она удивительно тонкая, хрупкая, звонкая и очень ранимая. Мы специально нашли ей такую квартиру, где большие окна – видно город, и она одна сидит все время на подоконнике. Или за большим длинным столом, который мы специально сделали для съемок. Я просил художника-постановщика, чтобы он и квартиру героини сделал как операционную — там все стерильно. Вроде все хорошо, но настолько стерильно, что очень чувствуется одиночество героини. И эта стерильность — она и в интерьере, и в минималистичных монохромных костюмах героини».

Исакова играет Веру Елагину – блестящего хирурга, специализирующегося на плановой абдоминальной хирургии. Профессия научила ее быть решительной и жесткой, уметь прятать свои чувства. Перфекционизм Веры относится к работе, одежде, семье. Она всегда идеально выглядит, но ее близкие и друзья не могут соответствовать ее завышенным требованиям. В итоге, муж Веры ушел, она живет с дочерью-подростком. Однажды Вера узнает, что при странных обстоятельствах погибла ее пациентка — 16-летняя Зоя. В свое время Вера по подложным рецептам помогала Зое, перенесшей операцию, приобрести опиоидные анальгетики. Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Пытаясь разобраться, что произошло с ее пациенткой, Вера начинает сотрудничать со следователем Пахомовым (Куличков), параллельно помогая капитану в раскрытии еще одного преступления. Тем временем, тучи над самой Верой сгущаются, суд дает ей реальный срок: четыре года с запретом на профессию. Однако, прокуратура предлагает ей сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете. Вере надевают на ногу браслет, и теперь Пахомов становится ее надзирателем

«Заключение» с Викторией Исаковой стартует 14 июня
фото: пресс-служба Первого канала

«В душе-то он как раз не суровый, это скорее специфика профессии и одинокой жизни накладывает на него отпечаток. Но в сериале есть несколько сцен, где в нем видны даже какие-то детские проявления – радость, открытость. Он со своей собакой, влюбленный в Веру… не супермен, а мальчишка, который влюбился впервые. В сериале сцепка происходит на отношениях между Пахомовым и Верой – в них есть и теплота, и привязанность, они ценят друг друга… показаны и слабости героев – в сериале вы не найдете "стального" человека как Глеб Жеглов», — поведал о своем персонаже Дмитрий Куличков.

Сергей Попов рассказал о том, как Куличкову «придумали целую историю — откуда он вообще взялся, как попал на эту работу, почему у него такая травма. Ему нельзя волноваться, поэтому собакой и котом он себя успокаивает. Мы придумали целый мир, в котором он живет — скворечник, практически как у Карлсона. С Викой через костюмы мы тоже показывали как меняется ее образ. У нас есть несколько сцен подряд – утренних, где она причесывается и умывается. В ванной, за самым простым занятием – где она чистит зубы и делает прическу – мы видим одни и те же действия, но в зависимости от отношения героини к происходящему, они меняются — этакий "эффект Кулешова" в действии». Режиссер также восхищается работой исполнителей ролей второго плана: «Виталий Кищенко, Мария Смольникова – это все мои любимые артисты, которые, согласились на роли не из-за гонораров, а по дружбе. Роли не очень большие, но мне было важно позвать хороших артистов, чтобы они могли сделать роль из небольшого количества эпизодов более глубокой. Некий бэкграунд, который они с собой приносили, делал их роли объемней. Маша Смольникова к тому же была беременна во время съемок, а мы за городом снимали до глубокой ночи — ужасно не хотелось ее мучить, но она все выдержала».

«Заключение» с Викторией Исаковой стартует 14 июня
фото: пресс-служба Первого канала

Сценарий к сериалу производства компании «Эпик Медиа» написала Анастасия Истомина. За визуальную составляющую отвечает оператор Артём Бурко, а за музыку — композитор Дарин Сысоев.

Название детектива как нельзя лучше передает замысел проекта, работая сразу в нескольких направлениях. «Изначально сериал назывался "Линк", так как в первом варианте сценария была немецкая фамилия у героини. "Заключение" — название намного круче, потому что оно двойное. Первый смысл – героиня выдает свое заключение по делу. И второй — ее реальное заключение. Есть даже третий смысл — на самом деле в процессе все больше и больше выясняется, не была ли та ее жизнь «заключением»? Она врач от бога, который все сделает для пациента, несмотря на правила. Героиня все время подключается эмоционально, а также мы видим ее нежелание находиться под контролем, — рассказал продюсер Алексей Моисеев, после чего вспомнил один из эпизодов на съемочной площадке. — В первой серии, до того как героиню обвиняют в подделке рецептов, у нас светит солнце в кадре, а потом становится пасмурно. Получилось это не специально, но картинка очень соответствовала истории. Нам хотелось, чтобы были дела как в сериалах HBO, когда в последней сцене все может перевернуться с ног на голову».
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«Заключение» с Викторией Исаковой стартует 14 июня фотографии
«Заключение» с Викторией Исаковой стартует 14 июня фотографии
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