Егор Корешков играет в экранизации аудиосериала «Вторая линия»

В Москве начались съемки первой российской экранизации аудиосериала, восьмисерийного проекта с рабочим названием «Вторая линия». Его режиссером стала дебютантка Юлия Курашик, выпускница Киношколы Сарика Андреасяна, уточняет пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян», отвечающей за производство сериала.
фото: пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян»
Главную роль во «Второй линии» играет Егор Корешков, на протяжении восьми серий он будет единственным актером, появляющимся в кадре. По его словам, «такой материал – редкость. Это сочетание театра и кино. Практически моноспектакль, в котором раскрываются всевозможные грани персонажа. Его надежды, его боль, его страхи, его любовь… Для меня это одновременно актёрский вызов и подарок. Я уверен это будет очень интересно».
Корешков предстанет в образе работника телефонной службы психологической поддержки Павла. Однажды ему звонит некто Евсей, угрожающий взорвать загородный дом, где находятся жена и сын Павла. Таинственному подрывнику не важны деньги, ему нужно, только чтобы психолог понял, кто с ним на линии, и назвал его настоящее имя. У главного героя есть только один час, чтобы вспомнить всех своих проблемных абонентов и спасти свою семью. В каждой серии зрителей ждет один кейс из прошлого Павла и его опасная игра с Евсеем.
фото: пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян»
«Главная задача при работе над фильмом – держать в напряжении сразу несколько важных линий. Каждая из них состоит из множества деталей, акценты на которые расставляла наша профессиональная команда», — говорит Юлия Курашик.
Сценарий сериала написал Тимур Алгабеков, автор оригинального аудиосериала. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Кирилл Зоткин. Продюсерами выступают Сарик и Гевонд Андреасян, креативным продюсером — Гайк Асатрян, исполнительным продюсером — Илья Шувалов, а линейным продюсером — Екатерина Шувалова. Выход «Второй линии» в одном из онлайн-кинотеатров запланирован в конце 2022 года.
фото: пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян»
«Когда наш креативный продюсер Гайк Асатрян выслал нам аудиосериал Тимура Алгабекова, мы прослушали его на одном дыхании и поняли, что это — алмаз для продюсеров, как с точки зрения содержания, так и производства. "Вторая линия" — это серьезный вызов для артиста и режиссера. Рассказать историю, не выходя восемь серий из одного пространства, очень сложно, поэтому мы привлекли к работе над сериалом талантливого оператора Кирилла Зоткина и доверили режиссуру дебютантке Юлии Курашик, которая закончила нашу киношколу и проявила себя большим визионером. Как продюсеры мы уверены в успехе этого эксперимента», — рассказал Сарик Андреасян.
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